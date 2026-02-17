  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
Galatasaray'ın makinası Juventus maçı öncesi çıldırdı: Köpek muamelesi yaptılar, ben kukla değilim!
Galatasaray'ın makinası Juventus maçı öncesi çıldırdı: Köpek muamelesi yaptılar, ben kukla değilim!

Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Osimhen'den zehir zemberek sözler geldi.

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'den Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçı öncesi açıklamalar geldi. Nijeryalı yıldız Galatasaray'a transfer olmadan önce Juventus'un kendisine teklif yaptığını açıklarken, Napoli'den ayrılış sürecine dair de flaş açıklamalarda bulundu. Osimhen, "O meşhur videodan sonra kimse olanlar için kamuoyu önünde özür dilemedi." diyerek sitem etti. İşte Osimhen'in sözleri...

Galatasaray'ın İtalyan devi Napoli'den transfer ettiği yıldız golcü Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçı öncesi zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Osimhen, "Beni her yere göndermeye çalıştılar, bana köpek muamelesi yaptılar. Buraya git, oraya git, şunu yap, bunu yap... Kariyerim için çok uğraştım, bu tür bir muameleyi kabul edemezdim. Ben kukla değilim." diyerek Napoli Başkanına çok sert ifadeler kullandı. İşte röportajın tamamı...

SORU: "Napoli o videoyu yayınlamadan önce, De Laurentiis ile ilişkiniz nasıldı?"

Victor Osimhen: "Bir sonraki yaz ayrılabileceğime dair bir centilmenlik anlaşmamız vardı ama diğer taraf bu taahhüdünü tam olarak yerine getirmedi. Beni her yere göndermeye çalıştılar, bana köpek muamelesi yaptılar. Buraya git, oraya git, şunu yap, bunu yap... Kariyerim için çok uğraştım, bu tür bir muameleyi kabul edemezdim. Ben kukla değilim.

Elbette, Conte beni takımda tutmak istedi ancak kulüp tarafında beni takımda istemediğini söylediler. Ciddi misiniz? O anda hangi teknik direktör beni istemezdi ki? Conte gelir gelmez beni ofisine çağırdı ve durumun farkında olduğunu, ancak her şeye rağmen kalmamı istediğini söyledi. Onunla çalışmaktan memnuniyet duyacağımı, ancak artık kararımı verdiğimi, mutlu olmadığım bir yerde çalışmaya devam etmek istemediğimi söyledim.

Kimse olanlar için kamuoyu önünde özür dilemedi. O meşhur videodan sonra Edoardo De Laurentiis beni birkaç kez aradı. Hepsi bu kadar. Bu arada, antrenmana geç geldiğim, takım arkadaşlarımla kavga ettiğim gibi söylentiler dolaşıyordu... Hepsi yalan. Taraftarlara üzülüyorum, ama onları anlıyor ve takdir ediyorum, her koşulda kulübü destekliyorlar. Onlar için Napoli her şeyden önce gelir."

"Sevdiğim bir kulüp ve şehir buldum, belki de bu bir şans eseriydi. İstanbul'a gelir gelmez, Galatasaray'da oynamış herkesin takıma ve insanlara neden aşık olduğunu anlıyorsunuz. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım."

"Uluslararası arenada büyümeye çalışıyoruz, çok yüksek seviyede başka oyuncular transfer edildi ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar almayı hedefliyoruz. Türkiye'de tanınmış bir kulübüz ama şimdi Avrupa'da da iz bırakmak istiyoruz.

Bir üst düzey kulüple, Juventus ile karşılaşmak heyecan verici olacak. Dikkatimizi dağıtamayacağımızı biliyoruz, çünkü onlara karşı her hata çok pahalıya mal olabilir. Ayrıca Spalletti ile yeniden karşılaşacağım..."

"Spalletti ile kavga ettiğimiz söyleniyordu ama bu doğru değildi, ona çok saygı duyuyorum. Napoli'nin tesislerinde uyudu aylarca, gece gündüz çalışarak şampiyonluğu kazanabileceğimize ikna etti bizi. Kim Min-Jae, Anguissa, Kvaratskhelia ve beni de en iyi formumuza ulaştırdı ve on yıllardır başaramayan bir kulüpte şampiyonluk kazandı. Çok şey istiyordu ama çok şey veriyordu. Bazı antrenörler önce insan olarak, sonra futbolcu olarak gelişmeni sağlar."

“Karşılaştırma yapmayı sevmem ama en iyi forvetlerden biri olduğumu biliyorum. Bir numara değilsem, iki numarayım ya da en fazla üç numarayım...”

"Evet Juventus'ta oynayabilirdim, tıpkı bugün Serie A'nın diğer iki büyük kulübünde olabileceğim gibi. Galatasaray ile görüşmeler başlamadan önce Giuntoli beni Juve'ye götürmek için aradı. Kulüpten birkaç kişiyle konuştum, bana ilgi gösterdiler ama onun (Editör Notu: Aurelio De Laurentiis) beni bırakmayacağını biliyordum. Her halükarda, ilgi vardı. Ve Juve seni aradığında, her ne olursa olsun, oturup dinlemelisin."

"Napolili taraftarlar için üzgünüm, çünkü olanlar hakkında hiç konuşmadım. Bazıları evimin önüne gelip benden açıklama istedi. Konuştuk, onlara benim yerime kendilerini koymalarını istedim. Napoli o videoyu TikTok'ta yayınladıktan sonra, bir şeyler kesin olarak bozuldu.

Her futbolcu penaltı kaçırabilir, herkes bunun için alay konusu olabilir.

Napoli bunu sadece bana yaptı, üstelik belli türden imalarla. Irkçı hakaretlerin kurbanı oldum ve kararımı verdim, gitmek istedim. Instagram'dan Napoli formasıyla çekilmiş fotoğraflarımı sildim ve onlar da bu fırsatı değerlendirip beni taraftarların aleyhine kışkırttılar. Oysa benim için kızım Nijeryalıdan çok Napoliten..."

