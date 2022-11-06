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Teknoloji-Bilişim
12
Starlink’te hayal kırıklığı

2022-11-06 02:02:55
Starlink’te hayal kırıklığı

Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink internet kullanımına kota koyacak.

#1
Foto - Starlink’te hayal kırıklığı

SpaceX’in uzaydan internet hizmeti Starlink, tartışmalı bir kullanım politikası değişikliğine gidiyor.

#2
Foto - Starlink’te hayal kırıklığı

Şirket, aylık kullanım limitini aşan kullanıcıların internet hızının yavaşlatılacağını ifade etti.

#3
Foto - Starlink’te hayal kırıklığı

Hız limitini kaldırmak isteyen müşterilerin aylık belirli kotalar satın alabileceği aktarıldı.

#4
Foto - Starlink’te hayal kırıklığı

Starlink’e internet hız sınırı geldi Elon Musk’ın uydu internet hizmeti Starlink, bazı kullanıcıların internetini yavaşlatmaya başlamak üzere.

#5
Foto - Starlink’te hayal kırıklığı

Şirket, Aralık ayından itibaren yürürlüğe alacağı kararla birlikte, ayda 1 TB’den fazla veri kullanan müşteriler için interneti kısıtlamaya başlayacak.

#6
Foto - Starlink’te hayal kırıklığı

Bu limit, sabah 7 ila akşam 23 arasındaki kullanımı baz alacak.

#7
Foto - Starlink’te hayal kırıklığı

Aylık 1 TB internet kotasını dolduran kullanıcılar, yüksek hız almaya devam etmek istiyorsa ekstra paket satın alabilir.

#8
Foto - Starlink’te hayal kırıklığı

Starlink’in açıklamasına göre, GB başına 0,25 dolar ödeyerek her ay ek limit almak mümkün olacak.

#9
Foto - Starlink’te hayal kırıklığı

Starlink’in yeni politikası, reklamlarıyla örtüşmüyor olsa da, kullanıcıların büyük bölümünü etkilemeyecek. The Verge’in raporlarına göre uydu internet hizmeti kullanıcılarının sadece yüzde 10’undan daha azı aylık 1 TB sınırını geçiyor.

#10
Foto - Starlink’te hayal kırıklığı

ABD ve Kanada için yürürlüğe alınan bu kararın ilerleyen dönemlerde daraltılabileceğini hatırlatmakta fayda var. Örneğin, internet limitini 1 TB’dan başlatan Starlink, önümüzdeki dönemde kotayı 700-800 GB’a kadar düşürebilir.

#11
Foto - Starlink’te hayal kırıklığı

Bu noktada özellikle oyuncular ve içerik oluşturucuların dikkatli olması gerekiyor. Sadece Call of Duty: Modern Warfare 2‘nin bile 100 GB boyutunda olduğunu düşünürsek, internet kullanımını 23:00’ten sonrasına ertelemek mantıklı.

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