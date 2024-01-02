  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Üniversite bölgesinde üç yılda bulundu: Paleolitik döneme ait sır gibi saklanan 8 bin 200 eser ortaya çıktı! Damga vuran keşif

Türkiye'yi çok farklı bir noktaya taşıyan HÜRKUŞ'un güçlü hür kanatları yerli ve milli pençelerle donatılacak! Gündemi sarsacak çıkış:

Tükettiğiniz anda karaciğeri çürütüyor! Mutfaktan direkt atın

Günlerce geçmeyen öksürüğü şıp diye kesip atıyor! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan öksürüğü anında kesen çay tarifi

80 bin yıl sonra bir ilk!

Altın fiyatları tepetaklak olacak! Uzman isim ezber bozdu: Yeni yıl için yeni rekor uyarısı yaptı! Çok konuşulacak sözler!

400 yıllık gelenek! Aylarca toprak altında kalıyor 1 senede olgunlaşıyor

Futbol maçı boks maçına döndü! Bursa'da ortalık karıştı

SSK, Bağkur için müjde geldi! Miktar kaç para değişiyor: Emeklilerin aylığı kaç lira, ne zaman açıklanacak? İşte emekli zammı süreci

O modeller ülkemizde de çok seviliyor! Rekorlar kıran Japon marka Toyota’nın model adlarının ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi?
Ekonomi
14
SSK, Bağkur için müjde geldi! Miktar kaç para değişiyor: Emeklilerin aylığı kaç lira, ne zaman açıklanacak? İşte emekli zammı süreci

2024-01-02 12:06:57
SSK, Bağkur için müjde geldi! Miktar kaç para değişiyor: Emeklilerin aylığı kaç lira, ne zaman açıklanacak? İşte emekli zammı süreci

Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 50’ye yakın bir artış bekleyen sektör yetkilileri: Buna ilişkin sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu oranı işaret etmişti. SSK ve Bağkur emeklilerine zam farkı yüzde 38 iken, memur ve memur emeklilerine neden yüzde 50’ye yakın bir artış oluyor? 9 puanlık bir refah payı artışı mevcut, o da toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Yüzde 37-38'lik bir son altı aylık enflasyona dokuz puan eklediğimizde zam oranı yüzde 50’ye yaklaşıyor diyor!

#1
Foto - SSK, Bağkur için müjde geldi! Miktar kaç para değişiyor: Emeklilerin aylığı kaç lira, ne zaman açıklanacak? İşte emekli zammı süreci

9 puanlık bir refah payı artışı mevcut, o da toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor.

#2
Foto - SSK, Bağkur için müjde geldi! Miktar kaç para değişiyor: Emeklilerin aylığı kaç lira, ne zaman açıklanacak? İşte emekli zammı süreci

Yüzde 37-38'lik bir son altı aylık enflasyona dokuz puan eklediğimizde zam oranı yüzde 50’ye yaklaşıyor.

#3
Foto - SSK, Bağkur için müjde geldi! Miktar kaç para değişiyor: Emeklilerin aylığı kaç lira, ne zaman açıklanacak? İşte emekli zammı süreci

En düşük memur emeklisi maaşı 9876 TL, yüzde 50 artışla beraber 14 bin 800’ler seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Yine en düşük memur maaşı 22 bin TL’ler seviyesindeydi, bu 33 bin TL’ler seviyesine çıkacaktır. Lisans mezunu 9’un 1’indeki bir memur 22 bin 925 TL alırken, yüzde 50 zamla 34 bin 388 TL civarında alacak.

#4
Foto - SSK, Bağkur için müjde geldi! Miktar kaç para değişiyor: Emeklilerin aylığı kaç lira, ne zaman açıklanacak? İşte emekli zammı süreci

5SSK VE BAĞKUR’LUYA ZAM ORANI NE OLACAK

#5
Foto - SSK, Bağkur için müjde geldi! Miktar kaç para değişiyor: Emeklilerin aylığı kaç lira, ne zaman açıklanacak? İşte emekli zammı süreci

Burada bir önceki dönemde hatırlanırsa yüzde 25 artış olmuştu. O dönemde SSK ve Bağkur emeklilerin alması gereken zam yüzde 17’ler seviyesindeydi. Memur ve memur emeklilerinin temmuz ayı alacakları enflasyon farkı yüzde 19’lar seviyesindeydi. Ancak iki gruba da yüzde 25 oranında zam yapılmıştı.

#6
Foto - SSK, Bağkur için müjde geldi! Miktar kaç para değişiyor: Emeklilerin aylığı kaç lira, ne zaman açıklanacak? İşte emekli zammı süreci

O yüzden memur emeklisine yüzde 50 zam yapılıyorken, SSK ve Bağkur emeklilerine de yüzde 50 oranında zam yapılacağını düşünüyorum. Bu dönem kritik bir dönem, enflasyonun yükünün hissedildiği ancak devletimizin de vatandaşın enflasyonun altında ezilmeyeceği sözünü tuttuğu bir dönem. O yüzden SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 50 artış bekliyorum.

#7
Foto - SSK, Bağkur için müjde geldi! Miktar kaç para değişiyor: Emeklilerin aylığı kaç lira, ne zaman açıklanacak? İşte emekli zammı süreci

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

#8
Foto - SSK, Bağkur için müjde geldi! Miktar kaç para değişiyor: Emeklilerin aylığı kaç lira, ne zaman açıklanacak? İşte emekli zammı süreci

En düşük emekli maaşı şu anda 7500 TL, sene başında 5500 TL’ydi, nisan ayında 7500 TL’ye artırıldı. Ancak temmuzda bir zam yapılmadı, biz temmuzda 10 bin TL’ler seviyesine gelmesini bekliyorduk.

#9
Foto - SSK, Bağkur için müjde geldi! Miktar kaç para değişiyor: Emeklilerin aylığı kaç lira, ne zaman açıklanacak? İşte emekli zammı süreci

KÖK MAAŞLARA DÜZENLEME OLACAK MI?

#10
Foto - SSK, Bağkur için müjde geldi! Miktar kaç para değişiyor: Emeklilerin aylığı kaç lira, ne zaman açıklanacak? İşte emekli zammı süreci

Bir önceki zam döneminde kök maaşı 6 bin TL ve altında olan emekliler yüzde 25’lik zamdan faydalanamamıştı, bunun yerine devletimiz en düşük emekli maaşını 7500 TL’ye tamamlamıştı.

#11
Foto - SSK, Bağkur için müjde geldi! Miktar kaç para değişiyor: Emeklilerin aylığı kaç lira, ne zaman açıklanacak? İşte emekli zammı süreci

Şu anda kök maaş 7500 TL ve altında ise burada yine oransal zamlardan tam olarak faydalanılamayacak. Ancak yüzde 50 ile en düşük emekli maaşının 11 bin 250 TL’ye yükselmesi, kök maaşın en düşük emekli maaşına eşitlenmesi ile birlikte bundan sonra yapılacak oransal zamlardan,

#12
Foto - SSK, Bağkur için müjde geldi! Miktar kaç para değişiyor: Emeklilerin aylığı kaç lira, ne zaman açıklanacak? İşte emekli zammı süreci

milli gelirden alınacak paydan, hedeflenen enflasyona göre belirlenecek olan oranlardan emeklilerimiz daha fazla pay alacaktır.

#13
Foto - SSK, Bağkur için müjde geldi! Miktar kaç para değişiyor: Emeklilerin aylığı kaç lira, ne zaman açıklanacak? İşte emekli zammı süreci

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bundan bahsetmişti. En düşük emekli maaşı alanlara yönelik özel bir çalışma yapıldığını belirtti. Bence bu dönemde en düşük emekli maaşının kök maaşlara sabitlenmesi yerinde olacaktır diye düşünüyorum.”

2 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

2 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (2 Ocak 2024) sunuyoruz...

Köprüden atladığı anlar saniye saniye kaydedildi
Yerel

Köprüden atladığı anlar saniye saniye kaydedildi

İstanbul Esenyurt’ta köprüye çıkan bir vatandaş, köprüden atladı. İtfaiyenin açtığı hava çadırına düşen şahsın durumunun iyi olduğu öğrenili..
Yarın akşama kadar depoları doldurun! Çok büyük zam yolda
Ekonomi

Yarın akşama kadar depoları doldurun! Çok büyük zam yolda

Yeni yılla birlikte (ÖTV) tutarlarında artışa gidilmesinin ardından 3 Ocak akşamında benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor.
Kelime-i Tevhid'den bihaber İslam karşıtları provokasyon peşinde!
Gündem

Kelime-i Tevhid'den bihaber İslam karşıtları provokasyon peşinde!

Galata Köprüsü eyleminden dönerken saldırıya uğrayan vatandaşın açtığı bayraktaki kelime-i tevhid yazısını "suç" ilan eden İslam cahilleri, ..
Katil siyonist ordusu duyurdu! İsrail'e Hamas şoku
Gündem

Katil siyonist ordusu duyurdu! İsrail'e Hamas şoku

İsrail ordusu, çatışmalarda 1 askerinin daha ölmesiyle Gazze Şeridi’ndeki kara operasyonunda ölen toplam asker sayısının 173’e yükseldiğini ..
'Profesör çiftten 55 milyonluk profesyonel vurgun!' iddiası!
Yerel

'Profesör çiftten 55 milyonluk profesyonel vurgun!' iddiası!

Ankara'da bir yayıncılık ve medikal eğitim şirketi sahibi Hikmet Gürbüz, Prof. Dr. Mehmet Ersoy ve Prof. Dr. Fatma Füsun Ersoy çifti tarafın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23