SSK, Bağkur için müjde geldi! Miktar kaç para değişiyor: Emeklilerin aylığı kaç lira, ne zaman açıklanacak? İşte emekli zammı süreci

Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 50’ye yakın bir artış bekleyen sektör yetkilileri: Buna ilişkin sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu oranı işaret etmişti. SSK ve Bağkur emeklilerine zam farkı yüzde 38 iken, memur ve memur emeklilerine neden yüzde 50’ye yakın bir artış oluyor? 9 puanlık bir refah payı artışı mevcut, o da toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Yüzde 37-38'lik bir son altı aylık enflasyona dokuz puan eklediğimizde zam oranı yüzde 50’ye yaklaşıyor diyor!