SSK, Bağ-Kur, emekliye zam müjdesi! Maaş hesabı değişti, işte en düşük emekli maaşı için 2 rakam! Açıklama var

SSK, Bağ-Kur, emeklileri yakından ilgilendiriyor. Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi olmak üzere 16 milyon vatandaşı ilgilendiren düzenleme Temmuz ayında yapılacak. Emekli zammı için Merkez Bankası'nın yayımladığı anket sonuçları ve Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre en güçlü hesap belli oldu. Öte yandan kök maaş zammı ile SSK, Bağ-Kur emeklisi yüzde 4 ek ödeme alıyor. İşte kuruşu kuruşuna emekli maaşı hesapları...