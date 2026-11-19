Rusya'dan İzmir'in vergi rekortmenine büyük darbe: Zarar çok büyük
İzmir'in vergi rektortmenleri arasında gösterilen Japon küresel sigara şirketi JTI, Rusya'daki son gelişmelerin ardından büyük bir çıkmaza girdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir'in vergi rektortmenleri arasında gösterilen Japon küresel sigara şirketi JTI, Rusya'daki son gelişmelerin ardından büyük bir çıkmaza girdi.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşılık bazı şirketlerin ülkedeki varlıklarına el koyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japon merkezli küresel sigara şirketi JTI’ın ülkedeki dört fabrikası ile üç şirketine el koyarken, Japan Tobacco Inc., Rus iştiraklerinin kontrolünü kaybetmesinin ardından 1,4 trilyon yen (8,9 milyar dolar) tutarında zarar açıklayacağını bildirdi.
Yüzde 30’un üzerinde pazar payı ile Türkiye’nin ikinci büyük sigara şirketi olan ve İzmir Torbalı’daki fabrikasında üretim yapan JTI, 35 milyar liralık net satışı ile EBSO’nun en büyük 100 listesinde altıncı sırada, vergi rekortmenleri listesinde dördüncü sırada yer alıyor.
Bu durum, sigara üreticisini yıl sonu net zarara sürükleyecek ve temettü tahminini düşürecek. Tokyo merkezli şirket, 1 trilyon yen kar yerine 368 milyar yen işletme zararı bekliyor. Gelir tahmini ise 63 milyar yen düşürülerek 3,8 trilyon yen olarak revize edildi. Bu el koyma işlemi, Japan Tobacco’nun bu yıl elde ettiği hisse değer artışının neredeyse tamamını silip süpürdü; Rusya’nın ülkedeki varlıklarını kontrol altına almaya başlamasından bu yana hisseler yüzde 25 değer kaybetti.
Küresel sigara şirketi bazı radikal önlemler de aldı. Yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı ve üç temsilci yönetici, iki ay boyunca maaşlarında yüzde 50 kesintiye gidecek; temsilci yöneticiler ise 2026 mali yılına ait yönetici primlerinden feragat edecek.
Japan Tobacco ayrıca yılsonu temettü tahminini hisse başına 136 yen'den 68 yen'e yarıya indirdi.
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