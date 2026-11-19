Bu durum, sigara üreticisini yıl sonu net zarara sürükleyecek ve temettü tahminini düşürecek. Tokyo merkezli şirket, 1 trilyon yen kar yerine 368 milyar yen işletme zararı bekliyor. Gelir tahmini ise 63 milyar yen düşürülerek 3,8 trilyon yen olarak revize edildi. Bu el koyma işlemi, Japan Tobacco’nun bu yıl elde ettiği hisse değer artışının neredeyse tamamını silip süpürdü; Rusya’nın ülkedeki varlıklarını kontrol altına almaya başlamasından bu yana hisseler yüzde 25 değer kaybetti.