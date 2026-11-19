Cemil Tugay gazetecilerin sorularını cevapladı! ‘Akıllı ve sağduyulu İzmirli hizmete oy verir’
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye Basın Federasyonu’nun Anadolu Sohbetleri programında gazetecilerin sorularını cevapladı. Tugay, AK Parti’de çok iyi karşılandığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir’e verdiği öneme dikkat çekti. Tugay ayrıca, “İzmir halkı akıllı, sağduyulu ve mantıklı insanlardan oluşuyor. Yapılan hizmeti değerlendirir ve ona göre karar verir” diyerek gerekli mesajı verdi.