SPK'dan Coca Cola kararı

"Payları Borsa İstanbul AŞ (Borsa) Ana Pazar’da işlem gören Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ’nin (Şirket), 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 83.000.000 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin, toplam satış hasılatı 646.669.195,97 TL olacak şekilde, Borsa’nın Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar tahsisli olarak nakden artırılması, satış hasılatının 485.001.896,98 TL'sine karşılık gelen nominal pay tutarının Şirket ortağı Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, 161.667.298,99 TL'sine karşılık gelen nominal pay tutarının ise yine Şirket ortağı olan Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret AŞ'ye Şirket'ten olan nakit alacaklarına mahsuben tahsis edilmesi için düzenlenen ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin; a) Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonucu baz fiyat ve nominal değerden aşağı olmamak üzere hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına, b) Şirket ortakları Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret AŞ tarafından verilen taahhütler kapsamında, ihraç edilecek payların söz konusu ortakların Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa’da ve Borsa dışında satılamayacağı hususunda MKK’ya bilgi verilmesine karar verilmiştir "