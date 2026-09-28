İran basını servis etti! Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD’de bunu yapacak
İran basını servis ettiği haberinde "Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD’de arabulucularla görüşecek" ifadelerine yer verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran basını servis ettiği haberinde "Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD’de arabulucularla görüşecek" ifadelerine yer verdi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) göre, Erakçi, İran ile ABD arasında arabulucuk yapan Katarlı isimlerle görüşecek.
Erakçi daha önce yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın açılmasına ilişkin ABD tarafına sunulan şartlarla ilgili arabuluculardan henüz cevap almadıklarını ve cevabın beklenildiğini söylemişti.
Arabulucuların ABD’nin, İran’ın şartlarına verdiği cevabı İranlı heyete iletmesi bekleniyor.
İran, ABD ve İsrail arasındaki gelişmeler dünyada yakından takip edilmeye devam ediyor.
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