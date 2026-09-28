  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran basını servis etti! Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD’de bunu yapacak Yunanistan ABD’nin oyuncağı oldu Çoğu insanın göz ardı ettiği E vitaminini alırken dikkat: Bunu yap farklı olabilir! Sürekli yoran o, beyni değiştiriyor... Bartın'da TIR ile yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Katil İsrail Gazze’de yine kan döktü! Ölü sayısı her geçen gün artıyor TİKA’dan Kırgızistan’a dijital destek: Bişkek’te yeni merkez açıldı
Dünya
5
Yeniakit Publisher
İran basını servis etti! Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD’de bunu yapacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

İran basını servis etti! Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD’de bunu yapacak

İran basını servis ettiği haberinde "Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD’de arabulucularla görüşecek" ifadelerine yer verdi.

#1
Foto - İran basını servis etti! Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD’de bunu yapacak

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) göre, Erakçi, İran ile ABD arasında arabulucuk yapan Katarlı isimlerle görüşecek.

#2
Foto - İran basını servis etti! Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD’de bunu yapacak

Erakçi daha önce yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın açılmasına ilişkin ABD tarafına sunulan şartlarla ilgili arabuluculardan henüz cevap almadıklarını ve cevabın beklenildiğini söylemişti.

#3
Foto - İran basını servis etti! Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD’de bunu yapacak

Arabulucuların ABD’nin, İran’ın şartlarına verdiği cevabı İranlı heyete iletmesi bekleniyor.

#4
Foto - İran basını servis etti! Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD’de bunu yapacak

İran, ABD ve İsrail arasındaki gelişmeler dünyada yakından takip edilmeye devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Işıkhan duyurdu: 2 milyon ilave istihdam oluşturulacak
Ekonomi

Bakan Işıkhan duyurdu: 2 milyon ilave istihdam oluşturulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2027-2029 döneminde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı, işsizlik oranını ise k..
Kılıçdaroğlu yine havasını aldı
Gündem

Kılıçdaroğlu yine havasını aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu Abant'ta düzenlediği TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı'nın son gününe sabah yürüyüşü..
MHP'den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanına dönecek!
Gündem

MHP'den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanına dönecek!

Milliyetçi Hareket Partisi'nden siyaset gündemini sarsacak çok önemli bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal..
Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan cezaevi doktoru ölü bulundu
Gündem

Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan cezaevi doktoru ölü bulundu

Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan cezaevi doktoru Turgay Tam..
Türk AKINCI’dan Çin yapımı SİHA’ya havada darbe! Hava-hava zaferlerine yenisini ekledi
Gündem

Türk AKINCI’dan Çin yapımı SİHA’ya havada darbe! Hava-hava zaferlerine yenisini ekledi

Türk savunma sanayiinin önemli platformlarından Bayraktar AKINCI, Sudan semalarında dikkat çeken bir hava-hava angajmanına daha imza attı. S..
Yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorlandı! İstanbul’da sağanak bastırdı
Gündem

Yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorlandı! İstanbul’da sağanak bastırdı

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’da bazı cadde ve sokakları su altında bıraktı.....
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23