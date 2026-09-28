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Türkiye dostu ülkede büyük mücadele

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AA Giriş Tarihi:

Türkiye dostu ülkede büyük mücadele

Türkiye dostu Endonezya'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor

#1
Foto - Türkiye dostu ülkede büyük mücadele

ZEHİRLİ DUMANLAR KAPLADI -

#2
Foto - Türkiye dostu ülkede büyük mücadele

Endonezya'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor Previous Next Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletindeki Palembang kentinde haftalardır devam eden yangınlar, geniş orman alanlarını küle çevirirken ülkenin yanı sıra Malezya ve Singapur'un bazı bölgelerini de zehirli dumanla kapladı.

#3
Foto - Türkiye dostu ülkede büyük mücadele

175 KİŞİ SOLUNUM YOLU RAHATSIZLIĞI YAŞIYOR -

#4
Foto - Türkiye dostu ülkede büyük mücadele

Endonezya Sağlık Bakanlığı, haftalardır devam eden yangınlarla mücadelenin sürdüğü ülkede Ağustos ayından bu yana yaklaşık 175 bin kişinin solunum yolu rahatsızlığı yaşadığını bildirdi.

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Foto - Türkiye dostu ülkede büyük mücadele

Yangınlar devam ederken Sematang Borang bölgesinde yerel halk, evlerinin yakınına ulaşan alevlerle mücadele etti.

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