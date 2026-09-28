Türkiye dostu ülkede büyük mücadele
Türkiye dostu Endonezya'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye dostu Endonezya'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor
ZEHİRLİ DUMANLAR KAPLADI -
Endonezya'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor Previous Next Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletindeki Palembang kentinde haftalardır devam eden yangınlar, geniş orman alanlarını küle çevirirken ülkenin yanı sıra Malezya ve Singapur'un bazı bölgelerini de zehirli dumanla kapladı.
175 KİŞİ SOLUNUM YOLU RAHATSIZLIĞI YAŞIYOR -
Endonezya Sağlık Bakanlığı, haftalardır devam eden yangınlarla mücadelenin sürdüğü ülkede Ağustos ayından bu yana yaklaşık 175 bin kişinin solunum yolu rahatsızlığı yaşadığını bildirdi.
Yangınlar devam ederken Sematang Borang bölgesinde yerel halk, evlerinin yakınına ulaşan alevlerle mücadele etti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23