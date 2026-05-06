Sözde birbiriyle savaşanlar her tuşa basıyor Hedefleri Suriye
Suriye istikrarı yakalamak ve bölgede statü kazanmak için çaba sarf ederken Siyonist ve yardakçıları boş durmuyor. Ülkeyi karıştırmak ve hedeflerine ulaşmak için her tuşa basıyor.
Suriye istikrarı yakalamak ve bölgede statü kazanmak için çaba sarf ederken Siyonist ve yardakçıları boş durmuyor. Ülkeyi karıştırmak ve hedeflerine ulaşmak için her tuşa basıyor.
Suriye İçişleri Bakanlığının düzenlediği terörle mücadele operasyonu ile üst düzey isimlere suikast hazırlığında olan terör örgütü hücresi çökertildi.
Suriye’de terörle mücadele operasyonları devam ediyor.
Suriye İçişleri Bakanlığı ve Genel İstihbarat Teşkilatı tarafından başkent Şam, Halep, Humus, Tartus ve Lazkiye kentlerinde operasyon düzenledi.
Düzenlenen terörle mücadele operasyonu ile üst düzey isimlere suikast hazırlığında olan terör örgütü hücresi çökertildi.
Operasyon kapsamında Lübnan’da eğitim alan en az 11 kişi gözaltına alındı.
Terör örgütü üyelerinin Lübnan'dan Suriye topraklarına sızdıkları ifade edilerek, üst düzey hükümet yetkililerini hedef alan sistematik suikastlar içeren eylem hazırlığında oldukları belirtildi.
Operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, ele geçirilenler arasında el yapımı patlayıcılar, roketatarlar ve çok sayıda el bombası ile teknik takip ve destek teçhizatları bulunuyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23