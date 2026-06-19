Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!
Yargıtay'ın verdiği kararlara göre, hakaret sayılmayan kelimeler belli oldu. İşte belli koşullar doğrultusunda hakaret sayılmayan o sözler...
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Yargıtay'ın verdiği kararlara göre, hakaret sayılmayan kelimeler belli oldu. İşte belli koşullar doğrultusunda hakaret sayılmayan o sözler...
SÖYLERKEN İKİ KEZ DÜŞÜNÜN! DURUMA GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR! Hakaret sayılıp sayılmadığı değerlendirilirken ifadenin kim tarafından, kime karşı, hangi bağlamda ve hangi amaçla söylendiği esas alınır; bu nedenle aynı kelime Yargıtay’ın bazı kararlarında suç sayılmazken, farklı olay ve koşullarda hakaret olarak kabul edilebilmektedir. Bu yüzden listede yer alan ifadelerin her durumda suç teşkil etmeyeceği yönünde genel ve kesin bir kabul doğru değildir.
İŞTE YARGITAY'A GÖRE HAKARET SAYILMAYAN KELİMELER!
NANKÖR
GAVUR
ÜFÜRÜKÇÜ
LAN
YUH
ULAN
UYUZ
UKALA
SALAK
ZİBİDİ
LAVUK
KUKLA
NAMERT
MANYAK
KORKAK
YANDAŞ
YALAKA
TEFECİ
ARTİST BU
SERSERİ
AÇ GÖZLÜ
BASİTSİN
EDEPSİZLER
BACAKSIZ
UŞAKLIK
YALANCI
NARSİST
UTANMAZ
SOYTARI
SIFATSIZ
SEVİMSİZ
RAHATSIZ
PİS HERİF
SAYGISIZ
SAHTEKAR
SANSÜRCÜ
RİYAKAR
SALDIRGAN
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