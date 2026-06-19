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Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

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Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

Yargıtay'ın verdiği kararlara göre, hakaret sayılmayan kelimeler belli oldu. İşte belli koşullar doğrultusunda hakaret sayılmayan o sözler...

#1
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

SÖYLERKEN İKİ KEZ DÜŞÜNÜN! DURUMA GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR! Hakaret sayılıp sayılmadığı değerlendirilirken ifadenin kim tarafından, kime karşı, hangi bağlamda ve hangi amaçla söylendiği esas alınır; bu nedenle aynı kelime Yargıtay’ın bazı kararlarında suç sayılmazken, farklı olay ve koşullarda hakaret olarak kabul edilebilmektedir. Bu yüzden listede yer alan ifadelerin her durumda suç teşkil etmeyeceği yönünde genel ve kesin bir kabul doğru değildir.

#2
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

İŞTE YARGITAY'A GÖRE HAKARET SAYILMAYAN KELİMELER!

#3
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

NANKÖR

#4
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

GAVUR

#5
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

ÜFÜRÜKÇÜ

#6
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

LAN

#7
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

YUH

#8
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

ULAN

#9
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

UYUZ

#10
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

UKALA

#11
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

SALAK

#12
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

ZİBİDİ

#13
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

LAVUK

#14
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

KUKLA

#15
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

NAMERT

#16
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

MANYAK

#17
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

KORKAK

#18
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

YANDAŞ

#19
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

YALAKA

#20
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

TEFECİ

#21
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

ARTİST BU

#22
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

SERSERİ

#23
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

AÇ GÖZLÜ

#24
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

BASİTSİN

#25
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

EDEPSİZLER

#26
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

BACAKSIZ

#27
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

UŞAKLIK

#28
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

#29
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

YALANCI

#30
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

NARSİST

#31
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

UTANMAZ

#32
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

SOYTARI

#33
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

SIFATSIZ

#34
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

SEVİMSİZ

#35
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

RAHATSIZ

#36
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

PİS HERİF

#37
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

SAYGISIZ

#38
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

SAHTEKAR

#39
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

SANSÜRCÜ

#40
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

RİYAKAR

#41
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

SALDIRGAN

#42
Foto - Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler!

SÜBYAN

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Yorumlar

....

ülkeye bak nelerlerle uğraşıyorlar ulen internette ALLAHA PEYGAMBERE hakaret edenler kol geziyor bunlar da kulları ALLAH yapmışlarda kimseyle şöyle böyle deme .... BÜYÜK ALLAHIM senden gayrisine ALLAH edenler edilenler vs vs hepsinin belasını ver AMİN AMİN AMİN....kullar ALLAHIM seni geçmiş hepsi dokunulmaz olmuş...laf söylenmez olmuş...riyakara açgözlü ye ne diyecez mesela..... yargıya yani kulun kanunlarina el pençe duracaz herhalde...ölürümde kimseye biat etmek elimi önünde bağlamam önümü iliklemem ....eeee saygı ne saygısı ALLAHA PEYGAMBERE ANAYA BABAYA ...... gerisinin ne olduğu belli değil...kim âlim kim zalim ALLAH BİLİR..... yakında hiç konuşma denilecek TEVBE TEVBE....
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