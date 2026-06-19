Ahlaksızlar bunu da yaptılar! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler!

Açıklanan listenin en çarpıcı ve tepki çeken kısmı ise vatandaşa bir kez daha at ve eşek eti yedirilmesi oldu. Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda, Gaziantep ve Mersin'de faaliyet gösteren iki ayrı firmanın ürünlerinde skandal bulgulara rastlandı. Söz konusu şehirlerde hizmet veren firmaların ürettiği içli köfte ve dana kavurma örneklerinde, mevzuata tamamen aykırı olan 'tek tırnaklı' (at, eşek, katır) hayvan eti tespit edildi. Bakanlık yetkilileri, vatandaşların sağlığıyla oynayan bu firmalara karşı idari para cezalarının yanı sıra suç duyurularında bulunulduğunu ve denetimlerin sıfır tolerans ilkesiyle devam edeceğini belirtti.