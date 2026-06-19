Ahlaksızlar bunu da yaptılar! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler!
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını hiçe sayarak tüketicileri aldatan firmalara yönelik yürüttüğü kararlı denetimleri Türkiye genelinde aralıksız sürdürüyor. Güvenilir gıda zincirini korumak amacıyla yapılan incelemelerde mevzuata aykırı davrandığı belirlenen markalar kamuoyuna açıklanmaya devam ederken, en son 18 Haziran'da güncellenen "gıda sahtekarları" listesi sektördeki suistimallerin ve tehlikenin ulaştığı ciddi boyutları bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu. Detaylı bilgi için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.