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Ahlaksızlar bunu da yaptılar! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler!

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Ahlaksızlar bunu da yaptılar! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler!

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını hiçe sayarak tüketicileri aldatan firmalara yönelik yürüttüğü kararlı denetimleri Türkiye genelinde aralıksız sürdürüyor. Güvenilir gıda zincirini korumak amacıyla yapılan incelemelerde mevzuata aykırı davrandığı belirlenen markalar kamuoyuna açıklanmaya devam ederken, en son 18 Haziran'da güncellenen "gıda sahtekarları" listesi sektördeki suistimallerin ve tehlikenin ulaştığı ciddi boyutları bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu. Detaylı bilgi için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

#1
Foto - Ahlaksızlar bunu da yaptılar! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler!

Bakanlık, hileli ürünleri internet sitesi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere iki farklı kategoride kamuoyu ile paylaşıyor. Yenilenen güncel listede, günlük hayatta en çok tüketilen temel gıda maddelerindeki usulsüzlükler dikkat çekti.

#2
Foto - Ahlaksızlar bunu da yaptılar! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler!

Bakanlığın incelemeleri sonucunda hile yapıldığı tespit edilen ürün grupları şunlar: - Süt ve Süt Ürünleri: Tereyağı, yoğurt, kaşar peyniri ve ayran. - Et ve Et Ürünleri: Sucuk, köfte, Adana kebap, kıyma ve kavurma. - Diğer Temel Gıdalar: Zeytinyağı, bal, baharat ve içli köfte.

#3
Foto - Ahlaksızlar bunu da yaptılar! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler!

Açıklanan listenin en çarpıcı ve tepki çeken kısmı ise vatandaşa bir kez daha at ve eşek eti yedirilmesi oldu. Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda, Gaziantep ve Mersin'de faaliyet gösteren iki ayrı firmanın ürünlerinde skandal bulgulara rastlandı. Söz konusu şehirlerde hizmet veren firmaların ürettiği içli köfte ve dana kavurma örneklerinde, mevzuata tamamen aykırı olan 'tek tırnaklı' (at, eşek, katır) hayvan eti tespit edildi. Bakanlık yetkilileri, vatandaşların sağlığıyla oynayan bu firmalara karşı idari para cezalarının yanı sıra suç duyurularında bulunulduğunu ve denetimlerin sıfır tolerans ilkesiyle devam edeceğini belirtti.

#4
Foto - Ahlaksızlar bunu da yaptılar! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler!

Gaziantep Şehitkamil'de hizmet veren "Löp Löp Gıda" adlı işletmenin içli köftesinde at ve eşek eti tespit edildi.

#5
Foto - Ahlaksızlar bunu da yaptılar! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler!

Mersin Toroslar'da hizmet veren "Öz Şamedan" isimli yemek firmasının kavurma etinde de at ve eşek eti tespit edildi. İşte bakanlık tarafından paylaşılan listenin güncel hali:

#6
Foto - Ahlaksızlar bunu da yaptılar! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler!

İşte o liste:

#7
Foto - Ahlaksızlar bunu da yaptılar! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler!

İşte o liste:

#8
Foto - Ahlaksızlar bunu da yaptılar! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler!

İşte o liste:

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