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Ünlü bankadan beklenmedik Türkiye kararı: Bütün ATM'lerini kapatıyor

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Ünlü bankadan beklenmedik Türkiye kararı: Bütün ATM'lerini kapatıyor

Dünyaca ünlü banka Türkiye'deki ATM'leriyle ilgili beklenmedik bir karar aldı. Alınan karara göre ATM'ler kaldırılıyor. Müşteriler kısa mesajla bilgilendirildi.

#1
Foto - Ünlü bankadan beklenmedik Türkiye kararı: Bütün ATM'lerini kapatıyor

Dünyanın en büyük bankası olan Çin merkezli Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Türkiye'de ATM kullanımını sonlandırıyor.

#2
Foto - Ünlü bankadan beklenmedik Türkiye kararı: Bütün ATM'lerini kapatıyor

Bankanın müşterilerine gönderilen mesajda yer alan bilgilere göre ICBC Bank Türkiye'deki ATM'lerinin devre dışı kalacağını ve Türkiye'de bulunan tüm diğer banka ATM'lerinin ücretsiz olarak kullanılacağını belirtti.

#3
Foto - Ünlü bankadan beklenmedik Türkiye kararı: Bütün ATM'lerini kapatıyor

NTV'de yer alan habere göre, ATM'leri ücretsiz kullanmak için tek şart mobil şubeye her ay giriş yapılması. Mobil şubeye giriş yapıldıktan sonra 30 gün boyunca istenen tüm ATM'lerden işlemler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

#4
Foto - Ünlü bankadan beklenmedik Türkiye kararı: Bütün ATM'lerini kapatıyor

Bankadan müşterilerine gönderilen SMS şöyle: "Değerli müşterimiz, ATM hizmetlerimizde yapılan düzenleme kapsamında bankamız ATM'leri hizmetten kaldırılacaktır. 8 yıldır olduğu gibi Türkiye genelindeki tüm ATM'leri ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Mobil şubemize her giriş yaptığınızda, 30 gün boyunca dilediğiniz tüm ATM'lerden ücretsiz işlem yapma ayrıcalığı kazanırsınız."

#5
Foto - Ünlü bankadan beklenmedik Türkiye kararı: Bütün ATM'lerini kapatıyor

Tekstilbank'ı 2014 yılında satın alarak Türkiye bankacılık piyasasına giren ICBC, küresel çapta devasa krediler kullandırıyor. Türkiye'de kısıtlı şubesiyle hizmet veren banka genel olarak büyük projelere kredi sunuyor.

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