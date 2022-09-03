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Dünya
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Sovyetlerin son lideri Moskova'da toprağa verildi

2022-09-03 17:47:26
Sovyetlerin son lideri Moskova'da toprağa verildi

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, Moskova'da düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.

#1
Foto - Sovyetlerin son lideri Moskova'da toprağa verildi

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov başkent Moskova'daki Sendikalar Meclisi Sütunlar Salonu'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

#2
Foto - Sovyetlerin son lideri Moskova'da toprağa verildi

TSİ 10.00'da başlayan ve 14.00'te sona ermesi planlanan tören, halkın yoğun katılımı nedeniyle uzatıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kaliningrad şehrindeki programı nedeniyle katılmadığı törene Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus parlamentosu milletvekilleri, Gorbaçov'un kızı ve torunları, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın yanı sıra birçok ülkenin diplomat ve büyükelçileri de katılım sağladı.

#3
Foto - Sovyetlerin son lideri Moskova'da toprağa verildi

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi tarafından tertiplenen törenin ardından Mihail Gorbaçov'un cenazesi eşinin de bulunduğu Moskova'daki Novodeviciy mezarlığına götürüldü. Rus askerlerinin taşıdığı cenaze, buradaki mezarlıkta eşinin yanına defnedildi.

#4
Foto - Sovyetlerin son lideri Moskova'da toprağa verildi

Kuzey Kafkasya kentlerinden Stavropol'de 2 Mart 1931'de doğan Mihail Gorbaçov, 1955'te Moskova Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bu sırada Genç Komünistler Birliği'nde görev alan Gorbaçov, 1971'de Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komite üyeliğine seçildi.

#5
Foto - Sovyetlerin son lideri Moskova'da toprağa verildi

1985'te Sovyetler Birliği Komünist Parti Genel Sekreteri oldu. Ekim 1988'te Sovyetler Birliği liderliğine seçilen Gorbaçov, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle de SSCB'nin son lideri olarak tarihe geçti.

#6
Foto - Sovyetlerin son lideri Moskova'da toprağa verildi

Gorbaçov, 1990'da Nobel Barış Ödülü'nün sahibi olurken, Sovyetler Birliği döneminde dünyanın en büyük nükleer faciası olarak kayıtlara geçen Çernobil Nükleer faciası döneminde de büyük sorumluluklar almıştı. Rusya Federasyonu'nun kuruluşundan sonra da siyasete aktif şekilde devam eden Gorbaçov, 1996 yılındaki devlet başkanlığı seçimlerine katıldı. 10 adayın yarıştığı seçimlerde ancak 7'nci olabilen Gorbaçov, 2001'de Rusya Birleşik Sosyal Demokrat Partisi'ni kurdu. 2004 yılına kadar parti başkanlık görevini sürdüren Gorbaçov, daha sonra siyasi partinin örgütlenmesinde de görev aldı. Son yıllarında hastalıklarla boğuşan Gorbaçov, 30 Ağustos 2022 tarihinde hastalığa bağlı sebeplerden ötürü yaşamını yitirdi.

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