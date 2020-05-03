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Ekonomi
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Sosyal yardım nakit desteği işsizlik parası nasıl alınır şartları neler başvurular nereye yapılacak?

2020-05-03 12:27:59
Sosyal yardım nakit desteği işsizlik parası nasıl alınır şartları neler başvurular nereye yapılacak?

Koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlara devlet sosyal yardım ödeneği, 1000 TL nakit destek ödemesi ve işsizlik maaşı verilmekte. İhtiyaç sahiplerine sosyal yardım ödeneği adı altında 1000 TL nakdi yardım yapılmakta. Gelir şartı aranmadan her haneye 1000 lira yardım başvurularına yoğun ilgi söz konusu. Peki 1000 TL sosyal yardım ne zaman ödenecek? Sosyal yardımdan kimler yararlanacak? 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım 1000 tl sonuçları sorgula nereden yapılacak? İşte detaylar.

#1
Foto - Sosyal yardım programı kapsamında birinci fazda 2 milyon 300 bin kişiye nakdi destek yapılırken, ikinci fazda ise 2 milyon 111 bin kişiye nakdi destek yapıldı. Şimdi ise üçüncü faz açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi Pandemi Sosyal Destek Proğramı 3.faz başvurularını e devlet kapısı üzerinden almaya başladı.

Sosyal yardım programı kapsamında birinci fazda 2 milyon 300 bin kişiye nakdi destek yapılırken, ikinci fazda ise 2 milyon 111 bin kişiye nakdi destek yapıldı. Şimdi ise üçüncü faz açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi Pandemi Sosyal Destek Proğramı 3.faz başvurularını e devlet kapısı üzerinden almaya başladı.

#2
Foto - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı başvuru açıklaması geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı başvuru açıklaması geldi.

#3
Foto - AÇSHB Pandemi Sosyal Destek 3. Faz başvuruları e devlet üzerinden TC kimlik numarasının son hanesine göre alınmaya başlandı. Başvuru süreçleri e devlet üzerinden takip edilebilmekte. Sosyal yardım programı 1000 TL destek ödemesinde değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek 3. Faz başvuruları e devlet üzerinden TC kimlik numarasının son hanesine göre alınmaya başlandı. Başvuru süreçleri e devlet üzerinden takip edilebilmekte. Sosyal yardım programı 1000 TL destek ödemesinde değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

#4
Foto - Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde tek başvuru olarak değerlendirilecektir. Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde tek başvuru olarak değerlendirilecektir. Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

#5
Foto - Pandemi Sosyal Destek Programı faz 1 ve faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakit destediğinden faydalanmış olanlar 5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

Pandemi Sosyal Destek Programı faz 1 ve faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakit destediğinden faydalanmış olanlar 5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

#6
Foto - 5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

#7
Foto - İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.

#8
Foto - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım başvurusu için https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu e devlet üzerinden yapılmakta.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım başvurusu için https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu e devlet üzerinden yapılmakta.

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