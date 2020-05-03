2020-05-03 12:27:59 Sosyal yardım nakit desteği işsizlik parası nasıl alınır şartları neler başvurular nereye yapılacak?
Koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlara devlet sosyal yardım ödeneği, 1000 TL nakit destek ödemesi ve işsizlik maaşı verilmekte. İhtiyaç sahiplerine sosyal yardım ödeneği adı altında 1000 TL nakdi yardım yapılmakta. Gelir şartı aranmadan her haneye 1000 lira yardım başvurularına yoğun ilgi söz konusu. Peki 1000 TL sosyal yardım ne zaman ödenecek? Sosyal yardımdan kimler yararlanacak? 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım 1000 tl sonuçları sorgula nereden yapılacak? İşte detaylar.