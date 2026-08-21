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Çok sayıda ülke ‘Şunu yapın da artık sizden alalım’ diyordu: KAAN için tarih verildi

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Çok sayıda ülke ‘Şunu yapın da artık sizden alalım’ diyordu: KAAN için tarih verildi

Çok sayıda ülkenin satın almak için yapılmasını beklediği beşinci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak Kaan'la ilgili yetkili isimden herkesi heyecanlandıran bir açıklama geldi.

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Foto - Çok sayıda ülke ‘Şunu yapın da artık sizden alalım’ diyordu: KAAN için tarih verildi

TUSAŞ, Millî Muharip Uçak KAAN’ın yeni prototipini 2026 yılı içerisinde uçurmayı hedefliyor.

#2
Foto - Çok sayıda ülke ‘Şunu yapın da artık sizden alalım’ diyordu: KAAN için tarih verildi

rototip için test faaliyetleri sürerken, seri üretimde kullanılacak F110 motorlarının teslimatlarının 2027’de başlaması planlanıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TRT Haber’e verdiği röportajda KAAN’ın yeni prototipinin uçuş takvimine ilişkin, "Bütün hedefimiz, gayretimiz bu yıl uçuşunu yapmak. Hatta bu yıl değil, birkaç aylar mesafesinde yapmaya çalışıyoruz. Ama testlerimizin hepsini güzelce yapmamız, hatasız bir şekilde testleri bitirmemiz gerekiyor ki KAAN’ımızı havayla buluşturalım. Çok yakın bir zamanda, yani bu sene içerisinde inşallah hep beraber uçuşuna şahit oluruz" dedi.

#3
Foto - Çok sayıda ülke ‘Şunu yapın da artık sizden alalım’ diyordu: KAAN için tarih verildi

KAAN’ın bu yıl ve 2027’de üretilecek prototiplerinde kullanılacak F110 motorlarının halihazırda Türkiye’nin elinde bulunduğunu aktaran Demiroğlu, seri üretim uçakları için planlanan motorlara ilişkin de yeni bilgiler paylaştı.

#4
Foto - Çok sayıda ülke ‘Şunu yapın da artık sizden alalım’ diyordu: KAAN için tarih verildi

Demiroğlu, "Bu yıl ve önümüzdeki yıl yapacağımız prototiplerin motorları elimizde var şu anda. Dolayısıyla herhangi bir problemimiz yok. Geçtiğimiz ay, NATO Zirvesi’nin hemen sonrasında 80 adetlik seri üretim motorumuzun da onayını Kongre’den aldık" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Çok sayıda ülke ‘Şunu yapın da artık sizden alalım’ diyordu: KAAN için tarih verildi

80 adet F110 motorunun teslimatlarının mevcut plana göre 2027’de başlaması öngörülüyor. TUSAŞ, General Electric ile süreci yürütürken motor teslimatlarında herhangi bir gecikme beklemiyor. KAAN’ın Türk Hava Kuvvetlerine ilk teslimatları için ise 2028 sonu ile 2029 başı hedefleniyor.

#6
Foto - Çok sayıda ülke ‘Şunu yapın da artık sizden alalım’ diyordu: KAAN için tarih verildi

2027 itibarıyla onların bize teslimatları söz konusuydu. GE ile de konuşuyoruz bunları. Şu anda herhangi bir problem, herhangi bir gecikme motor teslimatlarında görmüyoruz. 2027 motorlarımızı alıp 2028’in sonunda, 2029’un başında o aralarda Türk Hava Kuvvetlerine ilk teslimatları başlamak.

#7
Foto - Çok sayıda ülke ‘Şunu yapın da artık sizden alalım’ diyordu: KAAN için tarih verildi

KAAN için geliştirilen millî motor programının da devam ettiğini belirten Demiroğlu, yerli motorun 2031-2032 döneminde uçak üzerinde test edilmeye başlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

#8
Foto - Çok sayıda ülke ‘Şunu yapın da artık sizden alalım’ diyordu: KAAN için tarih verildi

Kaynak: TRT Haber

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