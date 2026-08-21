Çok sayıda ülke ‘Şunu yapın da artık sizden alalım’ diyordu: KAAN için tarih verildi

rototip için test faaliyetleri sürerken, seri üretimde kullanılacak F110 motorlarının teslimatlarının 2027’de başlaması planlanıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TRT Haber’e verdiği röportajda KAAN’ın yeni prototipinin uçuş takvimine ilişkin, "Bütün hedefimiz, gayretimiz bu yıl uçuşunu yapmak. Hatta bu yıl değil, birkaç aylar mesafesinde yapmaya çalışıyoruz. Ama testlerimizin hepsini güzelce yapmamız, hatasız bir şekilde testleri bitirmemiz gerekiyor ki KAAN’ımızı havayla buluşturalım. Çok yakın bir zamanda, yani bu sene içerisinde inşallah hep beraber uçuşuna şahit oluruz" dedi.