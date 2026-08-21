Türkiye'den SİDA alacaklar: 'İsrail'e olan bağımlılıktan kurtulmak istiyoruz' diyerek duyurdular

Şili-Türkiye ilişkilerinin üçüncü taraflarca istismar edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirten Şahin, "Savunma sanayi alanında Şili ile eğitim, know-how transferi, ortak üretim ve satış konularında işbirliği yapabileceğimizi, Şili'nin Pasifik Okyanusu'na açılan yaklaşık 4 bin kilometrelik bir kıyı şeridine sahip olduğunu ve bunun Şili açısından kritik bir güvenlik, denetleme ve savunma ihtiyacı oluşturduğunu, Türkiye'nin insansız, silahlı ve silahsız hava araçlarının yanı sıra, insansız silahlı ve silahsız deniz araçları da ürettiğini; insansız deniz savunma ve denetleme sistemlerimiz konusunda da Şili ile işbirliği yapabileceğimizi ifade ettim." ifadelerini kullandı.