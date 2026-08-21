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Ekonomi
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Bizim için maalesef kötü haber! Sisi mutluluktan havalara uçacak: Türkiye yerine Mısır'a açacaklar

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Bizim için maalesef kötü haber! Sisi mutluluktan havalara uçacak: Türkiye yerine Mısır'a açacaklar

Son dönemde Türkiye yerine Mısır'a yatırım yapan Türk firma sayısı her geçen gün artıyor. Türk şirketlerinin Mısır göçüne maalesef 7 şirket daha eklendi. işte detaylar...

#1
Foto - Bizim için maalesef kötü haber! Sisi mutluluktan havalara uçacak: Türkiye yerine Mısır'a açacaklar

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Mısır, son dönemde Türk yatırımcılar için bir göç merkezi olmuş durumda. Tekstil sektörü başta olmak üzere, beyaz eşyadan turizme Türk şirketlerinin ülkedeki toplam yatırımı 3 milyar doları aşkı oluşturduğu istihdam ise 200 bin kişiye ulaştı.

#2
Foto - Bizim için maalesef kötü haber! Sisi mutluluktan havalara uçacak: Türkiye yerine Mısır'a açacaklar

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kriz Türk şirketlerinin yatırım göçünü bir nebze yavaşlatsa da durdurmadı. Son olarak, 7 Türk şirketi birden Mısır’da üretim yapmak için görüşmelere başladı. Türkler, Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nde, ağırlıklı olarak iplik, dokuma, giyim ve otomotiv yedek parça sektörlerinde olmak üzere 7 yeni fabrika kurmak için 150 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

#3
Foto - Bizim için maalesef kötü haber! Sisi mutluluktan havalara uçacak: Türkiye yerine Mısır'a açacaklar

Bu bilgileri veren Türk-Mısır İşadamları Derneği (TÜMİAD) Başkan Yardımcısı ve Onursal Başkanı Hamada Al-Ajwani. Türk yatırımcıların şu anda sanayi arazisi edinmek için ilgili mercilere başvurmak ve projelerin kurulması için gerekli prosedürleri tamamlamak üzere gerekli hazırlıkları yaptığını söyledi. Türk şirketlerin adı süreç devam ettiği için şimdilik gizli tutuluyor.

#4
Foto - Bizim için maalesef kötü haber! Sisi mutluluktan havalara uçacak: Türkiye yerine Mısır'a açacaklar

Hamada Al-Ajwani’nin verdiği bilgilere göre, yatırımcılar hükümete başvuru sürecini iki ila üç ay içinde başlatmayı hedefliyor. Projelerin detayları ve kendilerine tahsis edilecek araziler, resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte belirlenecek.

#5
Foto - Bizim için maalesef kötü haber! Sisi mutluluktan havalara uçacak: Türkiye yerine Mısır'a açacaklar

Yeni yatırımların ağırlıklı olarak Mısır'ın rekabet avantajına ve büyüme fırsatlarına sahip olduğu sektörlerde yoğunlaştığını, özellikle de iplik ve dokuma, giyim üretimi ve otomotiv yedek parça sektörlerinin öne çıktığını açıklayan Hamada Al-Ajwani, bu sektörlerin yerel pazarda genişleme ve ihracatı artırma konusunda büyük fırsatlara sahip olduğunu belirtti.

#6
Foto - Bizim için maalesef kötü haber! Sisi mutluluktan havalara uçacak: Türkiye yerine Mısır'a açacaklar

Al-Ajwani, Türkiye’den Mısır’a yönelik yatırımlarda beklenen yükselişin, Kahire-Ankara hattındaki ekonomik ilişkilerin son dönemde güçlenmesiyle paralel ilerlediğine dikkat çekti. İki ülke arasındaki yakınlaşmanın yanı sıra, sanayi ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler arasında yeni ortaklık ve yatırım imkanlarının da giderek arttığı belirtildi. Son resmi açıklamalara göre Mısır ve Türkiye, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 2028’e kadar mevcut yaklaşık 9 milyar dolar seviyesinden 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyor. Son dönemde gerçekleştirilen ikili temaslarda savunma sanayisi de önemli başlıklardan biri olurken, enerji, madencilik, ulaştırma ve otomotiv sektörlerinde iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı. Bu gelişmelerin, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın kapsamının önümüzdeki dönemde daha da genişlemesine zemin hazırlaması bekleniyor.

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