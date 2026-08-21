Bizim için maalesef kötü haber! Sisi mutluluktan havalara uçacak: Türkiye yerine Mısır'a açacaklar

Al-Ajwani, Türkiye’den Mısır’a yönelik yatırımlarda beklenen yükselişin, Kahire-Ankara hattındaki ekonomik ilişkilerin son dönemde güçlenmesiyle paralel ilerlediğine dikkat çekti. İki ülke arasındaki yakınlaşmanın yanı sıra, sanayi ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler arasında yeni ortaklık ve yatırım imkanlarının da giderek arttığı belirtildi. Son resmi açıklamalara göre Mısır ve Türkiye, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 2028’e kadar mevcut yaklaşık 9 milyar dolar seviyesinden 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyor. Son dönemde gerçekleştirilen ikili temaslarda savunma sanayisi de önemli başlıklardan biri olurken, enerji, madencilik, ulaştırma ve otomotiv sektörlerinde iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı. Bu gelişmelerin, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın kapsamının önümüzdeki dönemde daha da genişlemesine zemin hazırlaması bekleniyor.