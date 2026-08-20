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Yunanistan'ın uykuları kaçacak: Türkiye 500 km menzilli silahı envantere aldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Yunanistan'ın uykuları kaçacak: Türkiye 500 km menzilli silahı envantere aldı

Türkiye'nin savunma devi Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı envantere alındı.

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Foto - Yunanistan'ın uykuları kaçacak: Türkiye 500 km menzilli silahı envantere aldı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve T3 Vakfının ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

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Foto - Yunanistan'ın uykuları kaçacak: Türkiye 500 km menzilli silahı envantere aldı

Bu kapsamda TEKNOFEST Mavi Vatan açılış seremonisinin ardından Bayraktar KALKAN DİHA'nın envantere alınmasına yönelik tören düzenlendi.

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Foto - Yunanistan'ın uykuları kaçacak: Türkiye 500 km menzilli silahı envantere aldı

TCG Oruçreis'te gerçekleştirilen törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, kuvvet komutanları, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile savunma sanayisi sektör temsilcileri katıldı.

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Foto - Yunanistan'ın uykuları kaçacak: Türkiye 500 km menzilli silahı envantere aldı

Öte yandan, haberleşme menzili 70 kilometrenin üzerinde ve operasyonel menzili 500 kilometre olan Bayraktar KALKAN DİHA'nın azami kalkış ağırlığı 78 kilogram, faydalı yük kapasitesi de 3 kilogram seviyesinde bulunuyor.

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