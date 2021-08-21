Sosyal medyadan gelen bu linke sakın tıklamayın! Peş peşe uyarılar yapılıyor

Konunun hukuki boyutuyla ilgili bilgi veren Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Oğulcan Doğan, “Türk Ceza Kanunu Madde 142’de; mal varlığına karşı işlenen suçlar karşısında hırsızlığın, nitelikli hal olarak bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi durumu söz konusu. Yine aynı şekilde Türk Ceza Kanunu’nun 157’nci maddesinde düzenlenen ve nitelikli hali olarak devamı niteliğinde 158’inci maddesi düzenlenen bilişim sistemlerinin banka ve kredi kartlarını araç olarak kullanması suretiyle de dolandırıcılık yapılması, dolandırıcılığın nitelikli hali olarak öngörülmüştür. Bunların haricinde herhangi bir hırsızlık veya dolandırıcılık yapılması dahil, sadece bilişim sistemine girmek bile suç olarak kabul ediliyor. Türk Ceza Kanunu’nun 243’üncü maddesine göre bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden bir kimseye de 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası veriliyor. Türk Ceza Kanunu’nun 244’üncü maddesinde kişinin sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya silme, sisteme girdikten sonra herhangi bir şey paylaşma, değiştirme gibi bir durumda da 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği öngörülüyor” dedi. Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayrıca bilişim sistemlerinde banka veya kredi kartı kurumu, kamu kurumunun kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerine işlenmesi durumunda ceza, yarı oranında arttırılıyor. Yine bilişim sistemine girerek, bir kişinin kendisi veya başkası yararına haksız bir çıkar sağlaması durumunda da cezası 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası veya 5 bin lira kadar adli para cezası olarak değişebiliyor. Bu da yine bilişim alanındaki suçlarda 243 ve 244’üncü maddeler kapsamında değerlendiriliyor.”