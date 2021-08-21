Sosyal medyadan gelen bu linke sakın tıklamayın! Peş peşe uyarılar yapılıyor

Sosyal medya uygulamalarını kullanırken farkında olarak veya olmayarak yapılan paylaşımlarla, beğenilerle, yorumlarla kişisel anlamda veri paylaşımında bulunulduğunu söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Siber Güvenlik Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Naci Ünal, paylaşılan bu verileri analiz eden kötü amaçlı kişilerin, bu paylaşımları yapan insanların; korkuları, endişeleri, açgözlülükleri, merakları, başkalarına yardım etme isteği gibi kişilik profillerini çıkarabildiğini söyledi. Ünal, bu kişilerin çeşitli sosyal medya uygulamaları, cep telefonu mesajı, e-posta mesajı, hatta doğrudan telefonla arayıp zaaflarına uygun olacak paylaşımlarda bulunabildiklerini kaydetti.