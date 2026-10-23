Sosyal medyada yeni dolandırıcılık oyunu! “Hesabınız kapanacak” mesajına sakın kanmayın

ŞİFRENİZİ VE TEK KULLANIMLIK KODUNUZU VERMEYİN Kullanıcıların en fazla dikkat etmesi gereken nokta ise doğrulama bilgileri. Mesaj yoluyla gönderilen bir bağlantı üzerinden hiçbir şekilde e-Devlet şifresi, kimlik bilgileri veya SMS ile gelen tek kullanımlık doğrulama kodlarının paylaşılmaması gerekiyor. Yaş doğrulamasıyla ilgili işlemlerin, gönderilen bağlantılara tıklamak yerine kullanıcının doğrudan kendisinin eriştiği resmî kanallar üzerinden yapılması önem taşıyor. PANİK YAPMADAN ÖNCE TARİHE BAKIN Dolandırıcıların en güçlü silahlarından biri kullanıcıya düşünmek için zaman bırakmamak. “Son 1 saatiniz”, “Hesabınız bugün kapanacak” veya “Hemen doğrulayın” gibi ifadelerle oluşturulan aciliyet hissi, kullanıcının bağlantıyı kontrol etmeden tıklamasına neden olabiliyor. Yeni yaş doğrulama sürecinde de aynı yöntemin kullanılabileceği belirtiliyor. Bu nedenle 1 Kasım bahanesiyle gönderilen ve acil şekilde şifre veya kimlik bilgisi isteyen mesajlara karşı özellikle dikkatli olunması gerekiyor.