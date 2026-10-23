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Sosyal medyada yeni dolandırıcılık oyunu! "Hesabınız kapanacak" mesajına sakın kanmayın

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Sosyal medyada yeni dolandırıcılık oyunu! “Hesabınız kapanacak” mesajına sakın kanmayın

Sosyal medyada 15 yaş altındaki kullanıcılara yönelik yaş doğrulama düzenlemesi öncesinde siber dolandırıcılık tehlikesine karşı uyarı geldi. “1 Kasım'da hesabınız kapanacak”, “Yaşınızı hemen doğrulayın” ve “Hesabınızı kurtarın” gibi mesajlarla kullanıcıları paniğe sürüklemeye çalışan dolandırıcıların sahte e-Devlet sayfaları üzerinden kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirmeye çalışabileceğine dikkat çekiliyor. Üstelik yaş teyidi tamamlanmamış mevcut hesapların 1 Kasım'da aniden kapatılması söz konusu değil; işlemler için 31 Mart 2027'ye kadar geçiş süresi bulunuyor.

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Foto - Sosyal medyada yeni dolandırıcılık oyunu! "Hesabınız kapanacak" mesajına sakın kanmayın

Sosyal medya kullanıcılarını yakından ilgilendiren yaş doğrulama düzenlemesi daha yürürlüğe girmeden siber dolandırıcıların yeni yöntemi haline gelme riski taşıyor. 15 yaş altındaki kullanıcılara yönelik uygulanması beklenen yeni sistemi fırsata çevirmek isteyen kötü niyetli kişilerin, vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmek amacıyla sahte doğrulama mesajları gönderebileceği belirtiliyor. Özellikle “1 Kasım'da hesabınız kapanacak” algısıyla oluşturulabilecek panik havasına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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Foto - Sosyal medyada yeni dolandırıcılık oyunu! "Hesabınız kapanacak" mesajına sakın kanmayın

HESAPLAR 1 KASIM'DA ANİDEN KAPANMAYACAK Düzenlemeye ilişkin en önemli ayrıntılardan biri geçiş süreci. Yaş doğrulaması henüz yapılmamış mevcut hesaplara hemen kısıtlama uygulanması öngörülmüyor. Kullanıcılara yaş teyidi işlemlerini tamamlayabilmeleri için 31 Mart 2027'ye kadar esnek bir geçiş süresi tanınıyor. Dolandırıcıların ise bu ayrıntıyı gizleyerek kullanıcıları “Hemen işlem yapmazsanız hesabınız kapanacak” benzeri mesajlarla sahte sayfalara yönlendirmeye çalışabileceği belirtiliyor.

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Foto - Sosyal medyada yeni dolandırıcılık oyunu! "Hesabınız kapanacak" mesajına sakın kanmayın

“YAŞINIZI DOĞRULAYIN” MESAJINA DİKKAT En önemli risklerden biri oltalama olarak bilinen “phishing” saldırıları. Dolandırıcılar SMS, e-posta veya mesajlaşma uygulamalarından; “Yaşınızı doğrulayın” “Hesabınız askıya alınacak” “Hesabınızı hemen kurtarın” benzeri ifadelerin bulunduğu mesajlar gönderebilir. Mesajın içerisindeki bağlantıya tıklayan kullanıcı ise gerçek bir kurumun internet sitesini taklit eden sahte sayfaya yönlendirilebilir.

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Foto - Sosyal medyada yeni dolandırıcılık oyunu! "Hesabınız kapanacak" mesajına sakın kanmayın

E-DEVLET'İ BİLE TAKLİT EDEBİLİRLER Dolandırıcılık girişimlerinde resmî kurumların logolarının kullanılması da önemli bir tehlike oluşturuyor. Hazırlanan sahte internet sayfası ilk bakışta gerçek bir e-Devlet veya resmî kurum ekranı gibi görünebilir. Amaç ise kullanıcının e-Devlet şifresini, kimlik bilgilerini veya doğrulama kodlarını girmesini sağlamak. Bu nedenle bir sayfada resmî kurum logosunun bulunması, o sayfanın gerçekten resmî olduğu anlamına gelmiyor.

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Foto - Sosyal medyada yeni dolandırıcılık oyunu! "Hesabınız kapanacak" mesajına sakın kanmayın

“YASAĞI DELEN UYGULAMA” TUZAĞI Tehlike yalnızca sahte internet siteleriyle sınırlı değil. Gençlere yönelik “Yaş sınırını kaldırın”, “Yasağı aşın” gibi vaatlerle sunulan uygulamaların da kötü amaçlı yazılım içerebileceği belirtiliyor. Benzer şekilde ebeveynlere “zorunlu denetim uygulaması” adı altında sahte programlar sunulabilir. Bu programların telefona veya bilgisayara yüklenmesi halinde kişisel verilerden hesap şifrelerine kadar birçok bilginin tehlikeye girmesi mümkün.

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Foto - Sosyal medyada yeni dolandırıcılık oyunu! "Hesabınız kapanacak" mesajına sakın kanmayın

ŞİFRENİZİ VE TEK KULLANIMLIK KODUNUZU VERMEYİN Kullanıcıların en fazla dikkat etmesi gereken nokta ise doğrulama bilgileri. Mesaj yoluyla gönderilen bir bağlantı üzerinden hiçbir şekilde e-Devlet şifresi, kimlik bilgileri veya SMS ile gelen tek kullanımlık doğrulama kodlarının paylaşılmaması gerekiyor. Yaş doğrulamasıyla ilgili işlemlerin, gönderilen bağlantılara tıklamak yerine kullanıcının doğrudan kendisinin eriştiği resmî kanallar üzerinden yapılması önem taşıyor. PANİK YAPMADAN ÖNCE TARİHE BAKIN Dolandırıcıların en güçlü silahlarından biri kullanıcıya düşünmek için zaman bırakmamak. “Son 1 saatiniz”, “Hesabınız bugün kapanacak” veya “Hemen doğrulayın” gibi ifadelerle oluşturulan aciliyet hissi, kullanıcının bağlantıyı kontrol etmeden tıklamasına neden olabiliyor. Yeni yaş doğrulama sürecinde de aynı yöntemin kullanılabileceği belirtiliyor. Bu nedenle 1 Kasım bahanesiyle gönderilen ve acil şekilde şifre veya kimlik bilgisi isteyen mesajlara karşı özellikle dikkatli olunması gerekiyor.

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