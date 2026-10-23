Sosyal medyada yeni dolandırıcılık oyunu! “Hesabınız kapanacak” mesajına sakın kanmayın
Sosyal medyada 15 yaş altındaki kullanıcılara yönelik yaş doğrulama düzenlemesi öncesinde siber dolandırıcılık tehlikesine karşı uyarı geldi. “1 Kasım'da hesabınız kapanacak”, “Yaşınızı hemen doğrulayın” ve “Hesabınızı kurtarın” gibi mesajlarla kullanıcıları paniğe sürüklemeye çalışan dolandırıcıların sahte e-Devlet sayfaları üzerinden kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirmeye çalışabileceğine dikkat çekiliyor. Üstelik yaş teyidi tamamlanmamış mevcut hesapların 1 Kasım'da aniden kapatılması söz konusu değil; işlemler için 31 Mart 2027'ye kadar geçiş süresi bulunuyor.