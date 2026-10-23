Mahmud Abbas kararını verdi, Türkiye düşmanlarını sevindirecek: Üzücü hamleye hazırlanıyor
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'yi yerle bir eden İsrail ile yakın iişkiler kuran bir ülkeye ziyaret düzenlemeye hazırlanıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'yi yerle bir eden İsrail ile yakın iişkiler kuran bir ülkeye ziyaret düzenlemeye hazırlanıyor.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, 29 Ekim’de Kıbrıs’ın güneyini ziyaret etmesi bekleniyor.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, 29 Ekim’de Kıbrıs’ın güneyini ziyaret etmesi bekleniyor. Ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze’deki insani durum, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.
Phileleftheros gazetesine konuşan Filistin’in Kıbrıs Büyükelçisi Abdallah Attari, Abbas’ın ziyaretine ilişkin bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Cyprus Mail'in haberine göre ziyaret, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin İsrail ile giderek yakınlaşan ilişkileri nedeniyle eleştirilerin hedefinde olduğu bir döneme denk geliyor.
AKEL, DİSİ, DİKO ve ELAM’dan altı milletvekilinin İsrail Müttefikleri Vakfı’nın (Israel Allies Foundation) Kıbrıs şubesini kurmasına tepki gösterdi. Parti, söz konusu girişimin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin adadaki varlığına karşı uluslararası alanda yürüttüğü girişimlerin güvenilirliğine zarar verdiğini belirtti.
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