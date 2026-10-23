Doğu ilimizde flaş petrol gelişmesi: 'Bize biraz daha süre verin' deyip başvurdular
Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Mardin'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kentte süre uzatımı için başvuru yapıldı.
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Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Mardin'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kentte süre uzatımı için başvuru yapıldı.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Derkim Poliüretan San. ve Tic. A.Ş. ile Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj. Müt. ve Tic. A.Ş., AR/DEP-GYP/K/M47-c3, c4 pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresini iki yıl uzatmak için başvurdu. Ruhsatın mevcut süresi 16 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.
Ruhsatın yüzde 80'i Derkim Poliüretan’a, yüzde 20'si Güney Yıldızı Petrol’e ait. İki şirket 13 Ekim 2026 ve 14 Ekim 2026 tarihli dilekçelerle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne müracaat etti.
Şirketler talebi 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasına dayandırdı. Fıkra uyarınca uzatım süresi iki yıl olacak.
Talep onaylanırsa ruhsat 16 Aralık 2028 tarihine kadar geçerli kalacak.
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