Sosyal medya satışları arttırdı

Bunlardan bir tanesi ham kabak lifi diye adlandırılan uzun olarak alınıp istediğiniz boyutta keserek kullanabileceğiniz şekilde olan. Bir diğeri el geçirmeli kese gibi kullanabileceğiniz kabak lifi olarak satılıyor. Bunun dışında yüz için özel olarak üretilmiş kabak lifleri var. Bunları insanlar tercih ediyorlar şu anda. Bunlar piyasaya ilk çıktığında banyoda doğal lif olarak kullanılıyordu. İnsanlar ölü deriyi atmasından veya kan dolaşımını hızlandırmasından dolayı ya da sivilceler için kan dolaşımını hızlandırıp tedavi sürecine yardımcı olması açısından tercih ediyordu.