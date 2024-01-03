2024-01-03 18:25:14 Sosyal medya satışları arttırdı
Sosyal medyada gündem olan kabak liflerinin satışı adeta büyük bir patlama yaşadı.
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Sosyal medyada gündem olan kabak liflerinin satışı adeta büyük bir patlama yaşadı.
Eskişehir’de aktarlık yapan Metin Ağılönü, insanların daha çok bilgilenmesiyle birlikte mutfaklarda bulaşık süngeri yerine kabak lifi kullanımının yaygınlaştığını ve satışlarının arttığını belirtti.
Aktar Metin Ağılönü, sosyal medyada bulaşık süngerinin içerisinde mikrop ve bakteri tuttuğuyla ilgili yapılan paylaşımlardan sonra vatandaşların doğal ürünlere yöneldiğini ifade etti. Ağılönü, vatandaşların hem doğaya zararı olmasından hem de içerisinde bakteri tutmamasından dolayı bulaşık süngeri yerine kabak lifini tercih ettiklerini belirtti. Ağılönü, kabak lifinin genellikle mutfaklarda, banyoda, keselerde kullanıldığına değinerek, kabak lifi satışlarının arttığını söyledi.
Yıllardır aktarlık yaptığını söyleyen Metin Ağılönü, kabak lifinin yıllarca banyoda kullanıldığını, ancak son zamanlarda insanların sağlık konusunda bilgilendikçe bulaşık yıkamak için satın alınmaya başlandığını belirtti. İnsanların bakteri biriktiren bulaşık süngerleri yerine doğal kabak lifi kullanmayı tercih ettiğini vurgulayan Ağılönü, ”İnsanlar biraz daha bilgilendikçe satışları da tabii ki ister istemez arttı. En azından soran kişi sayısı artıyor, talep eden kişi sayısı artıyor, alınıyor da. Satışları gayet güzel, ben memnunum. Birkaç farklı kabak lifi piyasada satılıyor.
Bunlardan bir tanesi ham kabak lifi diye adlandırılan uzun olarak alınıp istediğiniz boyutta keserek kullanabileceğiniz şekilde olan. Bir diğeri el geçirmeli kese gibi kullanabileceğiniz kabak lifi olarak satılıyor. Bunun dışında yüz için özel olarak üretilmiş kabak lifleri var. Bunları insanlar tercih ediyorlar şu anda. Bunlar piyasaya ilk çıktığında banyoda doğal lif olarak kullanılıyordu. İnsanlar ölü deriyi atmasından veya kan dolaşımını hızlandırmasından dolayı ya da sivilceler için kan dolaşımını hızlandırıp tedavi sürecine yardımcı olması açısından tercih ediyordu.
Ama şimdi sosyal medyanın da etkisiyle insanlar bunu bulaşık süngeri olarak da kullanabileceklerini öğrendiler. Aslına bakarsan bu ürün hem banyoda hem bulaşık yıkamada kullanılabiliyor. Bu arada sağlıklı, doğal olması, bakteri ve mikrop üretmemesi özellikle insanların en çok ilgisini çeken şey odur. Tabii güzellik ve kozmetik yönlerinin dışında bulaşık yıkamak için kullanılacak doğal ürünlerden bir tanesi haline geldi” ifadelerini kullandı.
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