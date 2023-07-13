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Sosyal Medya
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Sosyal medya platformu batıyor

2023-07-13 00:28:48
Sosyal medya platformu batıyor

Tumblr isimli sosyal medya platformu, Instagram ve Twitter gib devler karşısında dayanamadı. Tumblr, yıllık 30 milyon dolar kaybediyor.

#1
Foto - Sosyal medya platformu batıyor

Uzun süre boyunca Instagram ve Twitter ile rekabet halinde olan Tumblr, eski günlerinin çok uzağında.

#2
Foto - Sosyal medya platformu batıyor

Twitter benzeri platformların ortaya çıkması ve Instagram’ın Threads gibi uygulamalar duyurması Tumblr’ı geri plana attı.

#3
Foto - Sosyal medya platformu batıyor

Şirket CEO’su Matt Mullenweg, her yıl 30 milyon dolar kaybettiklerini söyledi.

#4
Foto - Sosyal medya platformu batıyor

Tumblr CEO’su Matt Mullenweg, verdiği bir röportajda platformun kötüye gidişini durduramadıklarını kabul etti.

#5
Foto - Sosyal medya platformu batıyor

Sosyal medya aracının gelirinin birkaç yıldır azaldığını ve şirketin artık kazandığından daha fazla para harcadığını söyledi.

#6
Foto - Sosyal medya platformu batıyor

Bu düşüşün ise birden fazla sebebi bulunuyor. Twitter benzeri sosyal medya platformlarının yükselişi, platformda müstehcen içeriğin yasaklanması ve Tumblr’ın yeni kullanıcısı çekememesi gibi birçok faktör şirketi iflasa sürüklüyor.

#7
Foto - Sosyal medya platformu batıyor

2013 yılında Yahoo tarafından 1,1 milyar dolara alınan Tumblr, hedeflerin çok gerisinde kaldı. Bunun üzerine 2019 yılında sadece 3 milyon dolar karşılığında WordPress’in üst geliştiricisi olan Automattic tarafından satın alındı. Fakat şirket, yeni kullanıcılar çekmekte zorlanıyor ve reklam gelirleri düşüyor. Konuyla ilgili olarak açıklamasında CEO Mullenweg, “Karlı değiliz. Yılda yaklaşık 30 milyon dolar kaybediyoruz. Gelirimizi nasıl artıracağımızı ve daha fazla insanın Tumblr’ı kullanmasını nasıl sağlayacağımızı bulmamız gerekiyor” dedi.

#8
Foto - Sosyal medya platformu batıyor

Tumblr 2018 yılında tüm müstehcen içerikleri yasakladı ve bu da trafikte önemli bir düşüşe yol açtı. Şirket o zamandan beri bu kararı geri aldı, ancak bunun işleri tersine çevirmek için yeterli olup olmayacağı belli değil. Tumblr’ın düşüşü; Instagram, TikTok, Mastodon ve Discord gibi yeni nesillerin ilgisini çeken sosyal medya platformlarının ortaya çıkmasıyla da ilişkilendiriliyor. Tumblr’ın eski popülerliğini yeniden kazanıp kazanamayacağı belli değil.

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