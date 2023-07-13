Sosyal medya platformu batıyor

Tumblr 2018 yılında tüm müstehcen içerikleri yasakladı ve bu da trafikte önemli bir düşüşe yol açtı. Şirket o zamandan beri bu kararı geri aldı, ancak bunun işleri tersine çevirmek için yeterli olup olmayacağı belli değil. Tumblr’ın düşüşü; Instagram, TikTok, Mastodon ve Discord gibi yeni nesillerin ilgisini çeken sosyal medya platformlarının ortaya çıkmasıyla da ilişkilendiriliyor. Tumblr’ın eski popülerliğini yeniden kazanıp kazanamayacağı belli değil.