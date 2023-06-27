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Yaşam
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Sosyal medyada çok popüler | Ne kadar dikkatlisin tıkla gör!

2023-06-27 11:45:36
Sosyal medyada çok popüler | Ne kadar dikkatlisin tıkla gör!

Sosyal medyada son zamanlarda popüler hale gelen bu testi yalnızca IQ'su yüksek olanlar çözebiliyor.

#1
Foto - Sosyal medyada çok popüler | Ne kadar dikkatlisin tıkla gör!

Sosyal medya kullanıcıları son zamanlarda bu testlere ilgi gösteriyor. İşte, popüler olan o sorular... Sizce kedi aşağı mı iniyor yoksa yukarı mı çıkıyor?

#2
Foto - Sosyal medyada çok popüler | Ne kadar dikkatlisin tıkla gör!

Merdivenlerin yapısına bakıldığında kedinin aşağıya indiği açık bir şekilde görülüyor.

#3
Foto - Sosyal medyada çok popüler | Ne kadar dikkatlisin tıkla gör!

Görselde çeşitli renklerde yan yana koltuklar bulunuyor ancak bir adet tek kişilik koltuk bulunuyor.

#4
Foto - Sosyal medyada çok popüler | Ne kadar dikkatlisin tıkla gör!

Tekli koltuk sizce nerede?

#5
Foto - Sosyal medyada çok popüler | Ne kadar dikkatlisin tıkla gör!

Kayıp rakam hangisi?

#6
Foto - Sosyal medyada çok popüler | Ne kadar dikkatlisin tıkla gör!

11 ve 32

#7
Foto - Sosyal medyada çok popüler | Ne kadar dikkatlisin tıkla gör!

Dört yapraklı yoncayı bulabildiniz mi?

#8
Foto - Sosyal medyada çok popüler | Ne kadar dikkatlisin tıkla gör!

#9
Foto - Sosyal medyada çok popüler | Ne kadar dikkatlisin tıkla gör!

Bu haritadaki uçaklardan bir tanesi ters yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?

#10
Foto - Sosyal medyada çok popüler | Ne kadar dikkatlisin tıkla gör!

#11
Foto - Sosyal medyada çok popüler | Ne kadar dikkatlisin tıkla gör!

Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.

#12
Foto - Sosyal medyada çok popüler | Ne kadar dikkatlisin tıkla gör!

#13
Foto - Sosyal medyada çok popüler | Ne kadar dikkatlisin tıkla gör!

Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz

#14
Foto - Sosyal medyada çok popüler | Ne kadar dikkatlisin tıkla gör!

#15
Foto - Sosyal medyada çok popüler | Ne kadar dikkatlisin tıkla gör!

Bu resimde kaç tane hayvan var?

#16
Foto - Sosyal medyada çok popüler | Ne kadar dikkatlisin tıkla gör!

#17
Foto - Sosyal medyada çok popüler | Ne kadar dikkatlisin tıkla gör!

Farklı görünen kediyi bulun

#18
Foto - Sosyal medyada çok popüler | Ne kadar dikkatlisin tıkla gör!

#19
Foto - Sosyal medyada çok popüler | Ne kadar dikkatlisin tıkla gör!

Süper Mario merdivenlerde hangi yöne doğru koşuyor?

#20
Foto - Sosyal medyada çok popüler | Ne kadar dikkatlisin tıkla gör!

Dikkatli bakıldığında Süper Mario’nun merdivenlerden aşağı değil yukarı koştuğu fark ediliyor.

#21
Foto - Sosyal medyada çok popüler | Ne kadar dikkatlisin tıkla gör!

Fakat, Süper Mario'nun hangi yöne koştuğunu anlamanın kolay olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 1989 yılında yayınlanan çizgi film “Süper Mario Bros. Süper Şov!”dan bir bölüm izleyenleri ikiye böldü. Videonun birkaç saniyesinde, kahramanın merdivenlerden inip inmediğini anlamak oldukça zor. İlk bakışta, Süper Mario merdivenlerden aşağı koşuyormuş gibi görünüyor. Ama gerçek öyle değil. Bir ipucuna ihtiyacınız olursa, ünlü karakterin sol ayağına bakabilirsiniz ya da merdivenlerden aşağı koşarken ayağınızın bu pozisyonda olup olmayacağına kendiniz karar verebilirsiniz. Kaynak: Haber Global

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