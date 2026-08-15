Soruşturma başlatılmıştı! LGBT destekçisi Mabel Matiz’in feleğini şaşırtan karar
Mabel Matiz'in "Ha Leylim" şarkısında açılan soruşturmanın ardından, şarkısına erişim engeli getirildiği duyuruldu.
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Mabel Matiz'in "Ha Leylim" şarkısında açılan soruşturmanın ardından, şarkısına erişim engeli getirildiği duyuruldu.
Mabel Matiz'in üç gün önce yayınladığı yeni şarkısı “Ha Leylim” gündemdeki yerini koruyor. Şarkı ve video klibi hakkında başlatılan “müstehcenlik” soruşturmasının ardından bu kez klip için erişim engeli kararı verildiği bildirildi. Mabel Matiz, Ha Leylim şarkısını video klibiyle birlikte yayınlamasının ardından sosyal medyada tartışmaların odağına yerleşmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 13 Ağustos'ta sanatçı hakkında “müstehcenlik” iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.
Son olarak İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), Ha Leylim'in YouTube'da yayınlanan resmi video klibine erişim engeli getirildiğini duyurdu. İFÖD'ün aktardığına göre karar, şarkının sözleri ve video klibinin TCK'nın 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu kapsamında değerlendirildiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın ardından geldi.
İFÖD gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu: "Mabel Matiz hakkında, “Ha Leylim” şarkısının sözleri ve video klibinin TCK’nın 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu kapsamında değerlendirildiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın ardından, şarkının YouTube’da yayımlanan resmi video klibi erişime engellendi. YouTube, henüz videoyu Türkiye’den görünmez kılmadı." Mabel Matiz daha önce de “Perperişan” şarkısı nedeniyle “müstehcenlik” suçlamasıyla yargılanmış, açılan davada sanatçı hakkında beraat kararı verilmişti.
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