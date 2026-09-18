İslam alimleri 'yapma, etme, yanlış olur' dedi: Ahmed El Şara kimseyi dinlemedi izin verdi

Konser yaklaşık iki saat sürdü. Suriye Kültür Bakanlığı himayesinde gerçekleşen konser için Şam'da günlerdir büyük hazırlıklar yapılıyordu. Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre konsere bazı bakanlar, siyasi ve resmi yetkililer, sanatçılar ve çok sayıda Suriyeli katıldı. Kültür Bakanlığı tarafından konser öncesinde Asala'ya ödül takdimi de gerçekleştirildi.