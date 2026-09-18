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İslam alimleri 'yapma, etme, yanlış olur' dedi: Ahmed El Şara kimseyi dinlemedi izin verdi

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İslam alimleri 'yapma, etme, yanlış olur' dedi: Ahmed El Şara kimseyi dinlemedi izin verdi

Suriye'deki İslam alimlerinin iptal edilmesi yönünde çağrılarda bulunduğu Asala Nasri'nin koneri 16 yıl aradan sonra gerçekleştirildi.

#1
Foto - İslam alimleri 'yapma, etme, yanlış olur' dedi: Ahmed El Şara kimseyi dinlemedi izin verdi

Suriyeli şarkıcı Asala Nasri, 16 yıl aradan sonra Şam'da ilk konserini verdi. Asala, perşembe akşamı Şam'daki Feyha Spor Salonu'nda düzenlenen konserde yoğun bir kalabalık tarafından karşılandı. Şarkıcının Suriye'deki son resmi konseri, Şubat 2010'da Şam Opera Binası'nda gerçekleşmişti.

#2
Foto - İslam alimleri 'yapma, etme, yanlış olur' dedi: Ahmed El Şara kimseyi dinlemedi izin verdi

Konser yaklaşık iki saat sürdü. Suriye Kültür Bakanlığı himayesinde gerçekleşen konser için Şam'da günlerdir büyük hazırlıklar yapılıyordu. Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre konsere bazı bakanlar, siyasi ve resmi yetkililer, sanatçılar ve çok sayıda Suriyeli katıldı. Kültür Bakanlığı tarafından konser öncesinde Asala'ya ödül takdimi de gerçekleştirildi.

#3
Foto - İslam alimleri 'yapma, etme, yanlış olur' dedi: Ahmed El Şara kimseyi dinlemedi izin verdi

Asala Nasri'nin Şam'daki konseri, etkinlik öncesinde bazı Suriyeli alimler ve İslami kesimlerin tepkilerine de konu olmuştu.

#4
Foto - İslam alimleri 'yapma, etme, yanlış olur' dedi: Ahmed El Şara kimseyi dinlemedi izin verdi

Aralarında Suriyeli alim Abdurrezzak el Mehdi'nin de bulunduğu çok sayıda din adamı ve kanaat önderi, ortak bir açıklama yayınlayarak konserin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

#5
Foto - İslam alimleri 'yapma, etme, yanlış olur' dedi: Ahmed El Şara kimseyi dinlemedi izin verdi

Şam Davetçileri Platformu tarafından yayınlanan açıklamada, konserin Suriye toplumunun dini ve ahlaki değerleriyle çeliştiği savunulmuş, İslam'daki "iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma" ilkesine atıfta bulunulmuştu. Açıklamaya imza atan isimler, devletin resmi ve kültürel kurumlarının toplumun manevi değerlerini koruması gerektiğini belirterek Kültür Bakanlığı'ndan konserin iptal edilmesini talep etmişti.

#6
Foto - İslam alimleri 'yapma, etme, yanlış olur' dedi: Ahmed El Şara kimseyi dinlemedi izin verdi

Konser tartışmaları, Suriye'de ülkenin yeni dönemdeki kültürel ve toplumsal kimliğine ilişkin daha geniş çaplı bir tartışmanın yaşandığı döneme denk geldi. Aralarında din adamları, akademisyenler, kanaat önderleri, eski muhalif gruplardan isimler ve eski Ahraru'ş Şam mensubu milletvekili Kinan Nehhas'ın da bulunduğu çok sayıda kişi, daha önce "Özgürleşme Sonrası Dönemde Suriye'nin Kimliğinin Korunmasına Dair Bildiri" başlıklı ortak bir açıklama yayınlamıştı.

#7
Foto - İslam alimleri 'yapma, etme, yanlış olur' dedi: Ahmed El Şara kimseyi dinlemedi izin verdi

Bildiride, Esed rejiminin devrilmesinin ardından başlayan yeni süreçte Suriye'nin dini, toplumsal ve kültürel kimliğinin korunması gerektiği savunulmuş, özgürlük ve toplumsal açılım kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin ülkenin dini ve ahlaki yapısıyla çatışmaması çağrısı yapılmıştı. Söz konusu çağrı ve tepkilere rağmen Kültür Bakanlığı konser programında değişikliğe gitmedi. Asala Nasri'nin 16 yıl aradan sonra Şam'daki ilk konseri perşembe akşamı Feyha Spor Salonu'nda planlandığı şekilde gerçekleştirildi. Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

sad

abd onayi ile suriyenin basina getirilen tabi alim dinlemez

Vay vay

Bizde olsaydı iptal edilirdi..Hatta içeri bile atilirdi
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