‘Barış’ söylemi dillerinde, bombalar ellerinde! ABD’den İsrail’e 40 bin ağır bomba
Washington yönetimi bir yandan Gazze’de ateşkes ve “barış” söylemini öne çıkarırken diğer yandan İsrail’e 2,8 milyar dolarlık dev mühimmat paketini hazırlıyor. Pakette 40 bin adet yaklaşık bir tonluk MK-84 ve BLU-117 bombası ile 20 bin sığınak delici harp başlığı bulunuyor. Gazze’de ABD destekli ateşkese rağmen İsrail saldırılarında 1.300’den fazla Filistinli hayatını kaybederken, son saldırılardan birinde Kassam Tugayları Refah Tugayı Komutanı Nail Ebu Ubeyd de öldürüldü.