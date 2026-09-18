‘Barış’ söylemi dillerinde, bombalar ellerinde! ABD’den İsrail’e 40 bin ağır bomba

Kongre'de satışa itiraz Silah paketi henüz nihai aşamasını tamamlamış değil. Kongre komitelerine gayriresmî bildirim yapıldı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli Demokrat üyesi Gregory Meeks, mühimmatın Gazze ve Lübnan gibi yoğun nüfuslu bölgelerde nasıl kullanılacağı konusunda ciddi kaygıları bulunduğunu belirterek satışa mevcut haliyle onay vermeyeceğini açıkladı. Bununla birlikte ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ulusal güvenlik gerekçesiyle olağan Kongre inceleme sürecini aşmasına imkân veren bir mekanizma bulunuyor. “Barış” söylemi ile silah sevkiyatı yan yana Ortaya çıkan tablo Washington'ın Gazze politikasındaki tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. ABD yönetimi ateşkesin devamını ve diplomatik süreci desteklediğini belirtirken aynı zamanda İsrail'in askeri kapasitesini artıracak on binlerce ağır bombanın satışını hazırlıyor. Gazze'deki saldırıların ateşkese rağmen devam etmesi ve yeni silah paketinin gündeme gelmesi, Washington'ın İsrail'e askeri desteği ile Gazze'deki ateşkes politikasının nasıl bağdaştırılacağı sorusunu yeniden öne çıkardı. ABD yönetimi ise yabancı silah satışlarının belirlenmiş prosedürler çerçevesinde yürütüldüğünü ve sonuçlanmamış satışlar hakkında yorum yapmadığını belirtiyor.