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‘Barış’ söylemi dillerinde, bombalar ellerinde! ABD’den İsrail’e 40 bin ağır bomba

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‘Barış’ söylemi dillerinde, bombalar ellerinde! ABD’den İsrail’e 40 bin ağır bomba

Washington yönetimi bir yandan Gazze’de ateşkes ve “barış” söylemini öne çıkarırken diğer yandan İsrail’e 2,8 milyar dolarlık dev mühimmat paketini hazırlıyor. Pakette 40 bin adet yaklaşık bir tonluk MK-84 ve BLU-117 bombası ile 20 bin sığınak delici harp başlığı bulunuyor. Gazze’de ABD destekli ateşkese rağmen İsrail saldırılarında 1.300’den fazla Filistinli hayatını kaybederken, son saldırılardan birinde Kassam Tugayları Refah Tugayı Komutanı Nail Ebu Ubeyd de öldürüldü.

#1
Foto - ‘Barış’ söylemi dillerinde, bombalar ellerinde! ABD’den İsrail’e 40 bin ağır bomba

Ateşkes var, İsrail saldırıları durmuyor ABD’nin arabuluculuğunda Ekim 2025’te yürürlüğe giren Gazze ateşkesine rağmen bölgede İsrail saldırıları sürüyor. Reuters'ın 15 Eylül tarihli haberine göre ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 1.300'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ise saldırılarını ateşkes ihlallerine karşılık verdiği gerekçesiyle savunuyor. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesine düzenlenen son saldırılardan birinde Kassam Tugayları'nın Refah Tugayı Komutanı Nail Ebu Ubeyd de öldürüldü. Reuters, saldırıda Ebu Ubeyd'in yanı sıra 8 yaşındaki bir kız çocuğunun da hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını bildirdi.

#2
Foto - ‘Barış’ söylemi dillerinde, bombalar ellerinde! ABD’den İsrail’e 40 bin ağır bomba

Refah Tugayı Komutanı Ebu Ubeyd öldürüldü Kassam Tugayları, “Ebu Atiyye” olarak bilinen Nail Ebu Ubeyd'in aynı zamanda Genel Askeri Konsey üyesi olduğunu açıkladı. İsrail ordusu ve Şin Bet de Ebu Ubeyd'in hedef alınarak öldürüldüğünü doğruladı. Ebu Ubeyd, Muhammed Şabane'nin Mayıs 2025'te öldürülmesinin ardından Refah Tugayı'nın komutasına geçmişti. Daha önce tugayın komutan yardımcılığını yapan Ebu Ubeyd'in Tel Sultan ve Yibna taburlarında da komutanlık yaptığı belirtiliyor.

#3
Foto - ‘Barış’ söylemi dillerinde, bombalar ellerinde! ABD’den İsrail’e 40 bin ağır bomba

Washington’dan İsrail’e 2,8 milyar dolarlık bomba paketi Gazze’de saldırılar sürerken Washington yönetiminin attığı yeni silah adımı dikkat çekti. The Washington Post'un ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Trump yönetiminin hazırladığı 2,8 milyar dolarlık pakette 20 bin MK-84 ve 20 bin BLU-117 olmak üzere toplam 40 bin adet 2.000 librelik, yani yaklaşık 907 kilogramlık bomba bulunuyor. Paket ayrıca 20 bin I-2000 Penetrator sığınak delici harp başlığını kapsıyor. Silahların büyük bölümünün ABD'nin Yabancı Askeri Finansman programı üzerinden karşılanması planlanıyor. Bu mekanizmada Washington, İsrail'in Amerikan silahlarını satın alabilmesi için finansman sağlıyor.

#4
Foto - ‘Barış’ söylemi dillerinde, bombalar ellerinde! ABD’den İsrail’e 40 bin ağır bomba

Biden sevkiyatı durdurmuş, Trump yeniden başlatmıştı MK-84 tipi 2.000 librelik bombaların yıkıcı etkisi daha önce ABD yönetiminde de tartışma konusu olmuştu. Biden yönetimi, Gazze'deki sivil kayıplara ilişkin endişeler nedeniyle 2024'te bu bombaların bir sevkiyatını askıya almıştı. Donald Trump ise Ocak 2025'te yeniden göreve geldikten sonra söz konusu kısıtlamayı kaldırdı. Washington Post, İsrail'in bu mühimmatları Gazze'de siviller için güvenli ilan edilen bölgelerde de kullandığı gerekçesiyle eleştirildiğini aktarıyor.

#5
Foto - ‘Barış’ söylemi dillerinde, bombalar ellerinde! ABD’den İsrail’e 40 bin ağır bomba

Kongre'de satışa itiraz Silah paketi henüz nihai aşamasını tamamlamış değil. Kongre komitelerine gayriresmî bildirim yapıldı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli Demokrat üyesi Gregory Meeks, mühimmatın Gazze ve Lübnan gibi yoğun nüfuslu bölgelerde nasıl kullanılacağı konusunda ciddi kaygıları bulunduğunu belirterek satışa mevcut haliyle onay vermeyeceğini açıkladı. Bununla birlikte ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ulusal güvenlik gerekçesiyle olağan Kongre inceleme sürecini aşmasına imkân veren bir mekanizma bulunuyor. “Barış” söylemi ile silah sevkiyatı yan yana Ortaya çıkan tablo Washington'ın Gazze politikasındaki tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. ABD yönetimi ateşkesin devamını ve diplomatik süreci desteklediğini belirtirken aynı zamanda İsrail'in askeri kapasitesini artıracak on binlerce ağır bombanın satışını hazırlıyor. Gazze'deki saldırıların ateşkese rağmen devam etmesi ve yeni silah paketinin gündeme gelmesi, Washington'ın İsrail'e askeri desteği ile Gazze'deki ateşkes politikasının nasıl bağdaştırılacağı sorusunu yeniden öne çıkardı. ABD yönetimi ise yabancı silah satışlarının belirlenmiş prosedürler çerçevesinde yürütüldüğünü ve sonuçlanmamış satışlar hakkında yorum yapmadığını belirtiyor.

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