Otomobil devi yaptı yapacağını: Fiyatı 791.000 TL aşağı çekti!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı planlayan pek çok otomobil tutkunu; Renault, Skoda, Toyota, Fiat ve Hyundai dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerini gündemine alıyor. Araçlar arası fiyat-performans araştırması yapıyor ve ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak otomobili tercih etmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra, otomotiv şirketleri zaman zaman duyurdukları kampanyalarla pek çok kişinin dikkatini çekiyor. Toyota otomotiv şirketinin güncel kampanyalarına bakıldığında ise, bir Corolla Sedan versiyon araçta tam 791.000 TL indirim olduğu görüldü. Bu durum, sıfır araç satın almayı düşünenleri tekrardan fiyat-performans araştırması yapmaya yönlendirebiliyor.