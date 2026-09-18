Otomobil devi yaptı yapacağını: Fiyatı 791.000 TL aşağı çekti!
Türkiye'nin en popüler otomobil markalarından olan Toyota, açıkladığı yeni kampanyada, bir versiyonunda 791.000 TL indirim yaptı.
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Türkiye'nin en popüler otomobil markalarından olan Toyota, açıkladığı yeni kampanyada, bir versiyonunda 791.000 TL indirim yaptı.
Türkiye'de sıfır araç satın almayı planlayan pek çok otomobil tutkunu; Renault, Skoda, Toyota, Fiat ve Hyundai dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerini gündemine alıyor. Araçlar arası fiyat-performans araştırması yapıyor ve ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak otomobili tercih etmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra, otomotiv şirketleri zaman zaman duyurdukları kampanyalarla pek çok kişinin dikkatini çekiyor. Toyota otomotiv şirketinin güncel kampanyalarına bakıldığında ise, bir Corolla Sedan versiyon araçta tam 791.000 TL indirim olduğu görüldü. Bu durum, sıfır araç satın almayı düşünenleri tekrardan fiyat-performans araştırması yapmaya yönlendirebiliyor.
İNDİRİMLİ COROLLA SEDAN ARAÇ SATIŞI BAŞLADI Toyota otomotiv şirketinin 2026 Eylül ayı kampanyaları kontrol edildiğinde, 1.5 Flame X-Pack Multidrive S versiyon Corolla Sedan otomobilde 791.000 TL indirim olduğu görüldü. Bu indirim, Toyota Corolla Sedan araçtaki en yüksek indirim olarak ön plana çıktı. En düşük indirim ise 603.500 TL ile 1.5 Dream Multidrive S versiyonda bulunuyor.
Öte yandan diğer Corolla Sedan versiyon araçlarda da çeşitli indirimler var. Bu durum, güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 2026 model yılı, 18 Eylül 2026 tarihli Toyota Corolla Sedan fiyat listesi bulunuyor.
TOYOTA COROLLA SEDAN ARAÇ FİYAT LİSTESİ Versiyonu: 1.5 Vision Plus Multidrive S. Fiyatı: 2.545.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.850.000 TL. İndirim: 695.500 TL. Versiyonu: 1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 2.753.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.150.000 TL. İndirim: 603.500 TL.
Versiyonu: 1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.905.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.275.000 TL. İndirim: 630.000 TL. Versiyonu: 1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 3.126.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.335.000 TL. İndirim: 791.000 TL. Versiyonu: 1.5 Passion X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 3.297.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.630.000 TL. İndirim: 667.500 TL.
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