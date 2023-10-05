Sonrasında olanlar tüm Türkiye'yi şaşkına çevirdi! Fenerbahçe ile Galatasaray arasında FETÖ krizi patlak verdi!

Sarı-kırmızılı kulübün, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) anlaşmasından çıkma hedefine emin adımlarla gittiğini de sözlerine ekleyen Özbek, şunları söyledi: "Galatasaray'ı diğer kulüplerden ayrıştıran bir konu var. Sayın Ali Koç, Sayın Ahmet Nur Çebi ve Sayın Ertuğrul Doğan'la birlikte Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'i ziyarete gittik. Kulüplerin mali yapısının düzelmesi konusunu görüştük. Etraflıca tartışıldı. Kulüplerin gerekli, gereksiz bir harcama içinde olduğu algısı var. Galatasaray olarak buna cevap vermek zorundayız. Galatasaray olarak iyi transferler yapıyoruz, iyi bonservis ve iyi maaşla bu mümkün oluyor. Kulüplerin istenilen başarıları yakalaması için bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Sayın Bakan ile konuştuğumuz konulardan birisi buydu. Galatasaray'ın daha önce yaptığı yapılandırma anlaşmasının esnetilmesini de konuştuk. Ama Galatasaray'ın iddiası şu, Galatasaray, bu yapılandırmadan çıkmak istiyor. Projeleri de Bakanımıza anlattım. Elimizi kolumuzu bağlayan yapılandırma anlaşmasından çıkma arzusunda olan tek kulüp Galatasaray. Geçmişte bu anlaşmanın faydalı olduğu, faizinin çok düşük olduğu konusu gündemdeydi. Ama bugün geldiğimiz noktada bu da artık kalmamıştır. Çok kısa sürede bu anlaşmadan çıkacağız."