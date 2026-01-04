Sondaj için geri sayım: Türkiye'ye oluk oluk petrol akacak!

PETROL EMARELİ Bakan Bayraktar, "Somali'de bu yapacağımız faaliyet, bütün bölgede oyunu değiştirici etkisi olabilecek büyüklükte bir iş. Oradan ümitvarız. Ciddi bir çalışmanın sonunda o lokasyona karar verdik. Orada daha çok petrol emareli olduğunu düşündüğümüz bir sondaj yapacağız" açıklamasını yaptı. Sondaj operasyonunun detaylarını da paylaşan Bayraktar, "Somali'de 3.480 metre deniz derinliği var. Yani, 3.5 kilometre su kalınlığı var. Ondan sonra da bir 3.5 kilometre daha sondaj yapacağız. Varsa oradaki petrolü bulup çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.