Sondaj için geri sayım: Türkiye'ye oluk oluk petrol akacak!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali'de petrol emareli olduğu düşünülen bir alanda arama yapılacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çağrı Bey Sondaj Gemisi'nin Somali'de gerçekleştireceği sondaj operasyonunun detaylarını açıkladı. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2026 yılında enerji alanında atacağı adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Somali'de bir sondaj yapacaklarını anımsatan Bayraktar, sondaj kararı için sahada ve ofislerde bir seneyi aşan bir çalışma yaptıklarını, bu çalışmalarda yapay zekayı da kullandıklarını anlattı.

PETROL EMARELİ Bakan Bayraktar, "Somali'de bu yapacağımız faaliyet, bütün bölgede oyunu değiştirici etkisi olabilecek büyüklükte bir iş. Oradan ümitvarız. Ciddi bir çalışmanın sonunda o lokasyona karar verdik. Orada daha çok petrol emareli olduğunu düşündüğümüz bir sondaj yapacağız" açıklamasını yaptı. Sondaj operasyonunun detaylarını da paylaşan Bayraktar, "Somali'de 3.480 metre deniz derinliği var. Yani, 3.5 kilometre su kalınlığı var. Ondan sonra da bir 3.5 kilometre daha sondaj yapacağız. Varsa oradaki petrolü bulup çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

8 MİLYON HANEYE YERLİ GAZ Karadeniz'de devreye alınacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun günde 9-10 milyon metreküp gaz üreterek karaya göndereceğini aktaran Bayraktar, böylece üretimin de iki katına çıkacağını, 8 milyon hanenin yerli gazı kullanabileceğini anlattı. Bayraktar, Osman Gazi'den iki kat daha büyük kapasitesi bulunan, günlük 20-25 milyon metreküp günlük üretim yapan yeni yüzer üretim platformunun da 2028'de Türkiye'ye geleceğini belirterek "2028 Mart-Nisan gibi burada olmasını hedefliyoruz" dedi.

İSMİ 'ORHAN GAZİ' OLABİLİR Yeni yüzer üretim platformunun ismiyle ilgili de konuşan Bayraktar, "O gün ismi ne olur bilmiyorum ama benim gönlümden geçeni söyleyeyim; aynı görevi ifa edecekleri için 'Orhan Gazi' belki olabilir" dedi.

İki tane yüzer üretim platformunun 2028 kışına girerken hazır olacağını belirten Bayraktar, "16-17 milyon hanenin doğalgazını kendimiz karşılar hale geleceğiz. Hedef budur" diye konuştu./ kaynak: Takvim

