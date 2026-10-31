  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eşi ve iki kızını Hatay depreminde kaybetmişti: Depremden sağ çıkan usta tadilat yaptığı evde öldü Meğer yıllardır yanlış yapmışız: Kalbi ve damarları baştan aşağı yeniliyormuş! Doğal önleyici, 10 kat artırıyor Tüm sosyal medya kullanıcılarına ilgilendiriyor: Yaş doğrulamasında bu tuzaklara dikkat! Leroy Sane'den işini yapan emekçiye ahlaksızlık Her gün 1 avuç yerseniz... Görenler şifaya çok şaşıracak: Kolay kırılan İncecik kabuğunda şifa deposu saklı En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar alacak? Milyonların beklediği zam tablosu ortaya çıktı Ülkenin başına talih kuşu kondu: Hiç hesapta olmayan noktada petrol ve doğalgaza ulaşıldı Savaşın fitilini ateşleyecek açıklama! Süper bit tedavisinde en büyük hata: İlaçlara direnç geliştiriyor! İnanan insanlar yandı, sakın güvenmeyin Sonbaharın şampiyonu belli oldu: İşte en çok tercih edilen balık!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Tüm sosyal medya kullanıcılarına ilgilendiriyor: Yaş doğrulamasında bu tuzaklara dikkat!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tüm sosyal medya kullanıcılarına ilgilendiriyor: Yaş doğrulamasında bu tuzaklara dikkat!

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, çocukların sosyal medyada korunmasına yönelik yaş doğrulamasını zorunlu kılan yönetmeliğin yarın yürürlüğe gireceğini bildirdi.

#1
Foto - Tüm sosyal medya kullanıcılarına ilgilendiriyor: Yaş doğrulamasında bu tuzaklara dikkat!

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenliğinin sağlanması ve yaşlarına uygun hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla hazırlanan Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik, 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmektedir." ifadeleri kullanıldı. Düzenlemeyle 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal ağ hizmetlerine erişiminin önlenmesinin, 15-18 yaş grubundaki çocukların ise yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun, daha güvenli dijital ortamda hizmet almasının esas alındığı aktarıldı.

#2
Foto - Tüm sosyal medya kullanıcılarına ilgilendiriyor: Yaş doğrulamasında bu tuzaklara dikkat!

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenliğinin sağlanması ve yaşlarına uygun hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla hazırlanan Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik, 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmektedir." ifadeleri kullanıldı. Düzenlemeyle 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal ağ hizmetlerine erişiminin önlenmesinin, 15-18 yaş grubundaki çocukların ise yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun, daha güvenli dijital ortamda hizmet almasının esas alındığı aktarıldı.

#3
Foto - Tüm sosyal medya kullanıcılarına ilgilendiriyor: Yaş doğrulamasında bu tuzaklara dikkat!

Uygulamanın teknik işleyişine, kullanıcıların izleyeceği adımlara ve sosyal ağ platformlarının yükümlülüklerine ilişkin bilgilendirmeler, Siber Güvenlik Başkanlığımızın resmî iletişim kanalları ve ilgili sosyal ağ platformları aracılığıyla aşamalı olarak paylaşılacaktır. Vatandaşlarımız, yapılacak duyuruları takip ederek işlemlerini belirlenen takvim içerisinde güvenle tamamlayabilecektir. Yaş doğrulama işlemleri için yalnızca ⁠turkiye.gov.tr⁠ adresi veya resmi e-Devlet mobil uygulaması kullanılmalıdır. Vatandaşlarımızın yaş doğrulama sürecine ilişkin yalnızca ilgili sosyal ağ platformlarının resmi uygulamaları üzerinden yapılan bildirimleri ve yetkili kurumların duyurularını esas almaları; farklı kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamalar veya kişiler aracılığıyla iletilen mesaj ve yönlendirmelere itibar etmemeleri, bu içeriklerde yer alan bağlantılara kesinlikle tıklamamaları, kişisel bilgilerinin güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır."

#4
Foto - Tüm sosyal medya kullanıcılarına ilgilendiriyor: Yaş doğrulamasında bu tuzaklara dikkat!

Yaş doğrulama işlemleri yalnızca "turkiye.gov.tr" adresinden yapılacak Açıklamada, yaş doğrulama işlemleri için yalnızca "turkiye.gov.tr" adresinin veya resmi e-Devlet mobil uygulamasının kullanılması gerektiği vurgulandı. Vatandaşların, yaş doğrulama sürecinde yalnızca sosyal ağ platformlarının resmi uygulamaları üzerinden yapılan bildirimleri ve yetkili kurumların duyurularını dikkate almaları istendi.

#5
Foto - Tüm sosyal medya kullanıcılarına ilgilendiriyor: Yaş doğrulamasında bu tuzaklara dikkat!

Üçüncü kişilerden gelen mesaj ve yönlendirmelere itibar edilmemesi, bu içeriklerdeki bağlantılara tıklanmaması gerektiği belirtilen açıklamada, e-Devlet şifresi, SMS doğrulama kodları ile banka ve kredi kartı bilgilerinin hiçbir kişi, kurum veya platformla paylaşılmaması uyarısında bulunuldu. Telefon, mesaj veya sahte internet siteleri üzerinden yaş doğrulama bahanesiyle ücret, kart bilgisi ya da şifre talep eden kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nevşin Mengü Yeni Parti'deki rezilliği sesi titreyerek anlattı
Gündem

Nevşin Mengü Yeni Parti'deki rezilliği sesi titreyerek anlattı

Nevşin Mengü, Ekrem İmamoğlu'nun gazlamasıyla Özgür Özel tarafından kurulan Yeni Parti'deki rezilliği sesi titreyerek anlattı.
Atina’nın iddiası: Mısır sınırına dev Türk hava üssü kuruluyor
Gündem

Atina’nın iddiası: Mısır sınırına dev Türk hava üssü kuruluyor

Yunan Pentapostagma sitesi, Türkiye’nin Doğu Libya’da Halife Hafter güçleriyle Mısır sınırına sadece 23 kilometre mesafede dev askeri hava ü..
Dünyayı sarsan son dakika hamlesi! Donald Trump canlı yayında duyurdu
Gündem

Dünyayı sarsan son dakika hamlesi! Donald Trump canlı yayında duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran savaşıyla ilgili dünya gündemine oturan açıklama geldi. Trump, savaşın “yakında” sona ereceğini açıklarken..
Sondaj esnasında koca göl delikten içeri kaçtı!
Dünya

Sondaj esnasında koca göl delikten içeri kaçtı!

ABD’nin Louisiana eyaletinde yanlış koordinatlarla gerçekleştirilen sondaj, göl tabanındaki tuz madenini deldi. Oluşan devasa girdap nedeniy..
Savaş tamtamları petrolleri uçurdu, altını ezdi! İslam Memiş’ten Akit TV’ye flaş açıklamalar
Ekonomi

Savaş tamtamları petrolleri uçurdu, altını ezdi! İslam Memiş’ten Akit TV’ye flaş açıklamalar

Finans Analisti İslam Memiş, Akit TV’de ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
15 ilçede şalterler indiriliyor
Ekonomi

15 ilçede şalterler indiriliyor

Megakent İstanbul'da hafta sonuna planlı kesinti felaketiyle giriliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından yapılan resmi duyuru..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23