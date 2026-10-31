Tüm sosyal medya kullanıcılarına ilgilendiriyor: Yaş doğrulamasında bu tuzaklara dikkat!

Uygulamanın teknik işleyişine, kullanıcıların izleyeceği adımlara ve sosyal ağ platformlarının yükümlülüklerine ilişkin bilgilendirmeler, Siber Güvenlik Başkanlığımızın resmî iletişim kanalları ve ilgili sosyal ağ platformları aracılığıyla aşamalı olarak paylaşılacaktır. Vatandaşlarımız, yapılacak duyuruları takip ederek işlemlerini belirlenen takvim içerisinde güvenle tamamlayabilecektir. Yaş doğrulama işlemleri için yalnızca ⁠turkiye.gov.tr⁠ adresi veya resmi e-Devlet mobil uygulaması kullanılmalıdır. Vatandaşlarımızın yaş doğrulama sürecine ilişkin yalnızca ilgili sosyal ağ platformlarının resmi uygulamaları üzerinden yapılan bildirimleri ve yetkili kurumların duyurularını esas almaları; farklı kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamalar veya kişiler aracılığıyla iletilen mesaj ve yönlendirmelere itibar etmemeleri, bu içeriklerde yer alan bağlantılara kesinlikle tıklamamaları, kişisel bilgilerinin güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır."