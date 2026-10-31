Fenerbahçe'yi uçuracak dev stadyum teklifi! Aziz Yıldırım 'hayır' diyemeyecek

Kulübün Maltepe’ye taşınması halinde yıllık gelirinde 50 milyon ile 100 milyon dolar arasında bir artış olacağı öne sürülüyor. Kapsamlı teklife rağmen Fenerbahçe yönetiminin, projeyle ilgili farklı taleplerinin de masada olduğu belirtildi. Söz konusu iddiaların öncesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, ekim ayında gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında stadyum konusuna değinmişti. Yıldırım, devlet yetkilileriyle yapılan görüşmelerde 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası finali için Maltepe’de 75 bin kişilik yeni bir stadyum inşa edilmesinin ve bu tesisin kulübe tahsis edilmesinin teklif edildiğini açıklamıştı.