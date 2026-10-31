Fenerbahçe'yi uçuracak dev stadyum teklifi! Aziz Yıldırım 'hayır' diyemeyecek
Stadyum için Fenerbahçe'yi adeta uçuracak bir teklif geldi. İşte Aziz Yıldırım'ın bile 'hayır' diyemeyeceği müthiş teklif...
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Stadyum için Fenerbahçe'yi adeta uçuracak bir teklif geldi. İşte Aziz Yıldırım'ın bile 'hayır' diyemeyeceği müthiş teklif...
Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki stadyumundan ayrılarak Maltepe'ye taşınması karşılığında kulübe dev bir proje paketi sunulduğu öne sürüldü. Yat limanı, alışveriş merkezi ve arazi devrini kapsadığı iddia edilen planın sarı-lacivertlilere yıllık 100 milyon dolara kadar ek gelir sağlayabileceği belirtildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Fenerbahçe’ye Kadıköy’deki stadyumundan ayrılarak Maltepe’ye taşınması karşılığında yat limanı, alışveriş merkezi ve arazi devirlerini içeren kapsamlı bir proje paketi sunduğu iddia edildi.
Başkan Aziz Yıldırım’ın daha önce Divan Kurulu toplantısında ilk sinyallerini verdiği ve sarı-lacivertli kulübe yıllık 100 milyon dolara kadar ek gelir sağlayabileceği öne sürülen teklife ilişkin, yönetimin farklı taleplerinin de masada olduğu belirtildi.
Gazeteci Volkan Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Fenerbahçe’ye, kulübün Kadıköy’deki mevcut stadyumundan ayrılarak Maltepe’de yapılacak yeni bir stadyuma taşınması yönünde bir proje teklifi sunduğunu öne sürdü.
Demir’in aktardığı bilgilere göre; sarı-lacivertli kulübün yalnızca stadyumdan çıkmasını öngören teklif, ticari alanlardan yat limanına ve arazi devrine kadar çeşitli başlıkları barındırıyor.
Bakanlığın sunduğu iddia edilen plana göre, yeni stadyumun çevresinde 300-400 tekne kapasiteli bir yat limanı inşa edilecek. Projede ayrıca 30 bin metrekarelik kapalı, 35-40 bin metrekarelik açık olmak üzere toplamda 60-70 bin metrekarelik kiralanabilir ticari alana sahip bir alışveriş merkezi oluşturulması planlanıyor.
KENAN EVREN LİSESİ'NİN TAPUSU VE DEREAĞZI PLANLAMASI - Teklif kapsamında, Kenan Evren Lisesi’nin yeni projesinin yüzde 80 oranında tamamlanmasının ardından tapusunun 150 milyon TL bedelle kulübe devredilmesi de yer alıyor. Dereağzı’ndaki projelerin mevcut plan doğrultusunda devam etmesi ve Fenerbahçe Koleji’nin buraya taşınması süreci de paketin diğer ayrıntıları arasında bulunuyor.
Demir’in değerlendirmelerine göre, Fenerbahçe’nin mevcut stadyumunun kapasitesini 50 milyon dolar harcayarak 64 bin kişiye çıkarması durumunda dahi Maltepe’deki projenin gelir potansiyeli daha yüksek bir seviyede bulunuyor.
Kulübün Maltepe’ye taşınması halinde yıllık gelirinde 50 milyon ile 100 milyon dolar arasında bir artış olacağı öne sürülüyor. Kapsamlı teklife rağmen Fenerbahçe yönetiminin, projeyle ilgili farklı taleplerinin de masada olduğu belirtildi. Söz konusu iddiaların öncesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, ekim ayında gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında stadyum konusuna değinmişti. Yıldırım, devlet yetkilileriyle yapılan görüşmelerde 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası finali için Maltepe’de 75 bin kişilik yeni bir stadyum inşa edilmesinin ve bu tesisin kulübe tahsis edilmesinin teklif edildiğini açıklamıştı.
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