Son üç yıldır kurumuş haldeydi! O gölün son hali

Geçen yıllarda sıcaklık, kuraklık ve buharlaşmanın etkisiyle Akgöl bu aylarda tamamen kurumuştu. Oysa bu yıl saha çalışmalarına çıktığımızda Akgöl'ün su topladığını ve kuşların tekrar o gölü yaşam alanı seçtiklerini, tekrar o görkemli o güzel günlerine dönüş yaptıklarını fark ettik. Tabi ki bunlar çok sevindirici şeyler. Sadece Akgöl değil diğer göllerde benzer bir durum var. Buda bize şunu gösteriyor. Yağışlı sezonlarda bizim bütün sulak alanlarımız, bütün yüksek kesimlerdeki göllerimiz suyla buluştuklarında aslında bölgenin kuş popülasyonunu açısında özellikle hem o göçmen kuşların rotaları, hem de o bölgede yaşayan diğer kuş türleri açısında birer yaşam alanları oluşturduklarını gösterdi.