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Bankadan çalışana şok eden talimat! ‘Sakın ishal bile olmayın’

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Bankadan çalışana şok eden talimat! ‘Sakın ishal bile olmayın’

Görev yaptığı bankada en temel ihtiyaçlarından biri olan tuvalet hakkı kısıtlanan ve maruz kaldığı sistemli baskıyı yönetime şikâyet ettiği için işine son verilen çalışan haklı mücadelesini kazandı. Personeline "ishal olmayı yasaklayan" absürt e-postalar göndererek çalışanları baskı altında tutan, küçük düşüren ve yalnızlaştıran kurumu suçlu bulan yargı, mağdur bankacıya manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

#1
Foto - Bankadan çalışana şok eden talimat! ‘Sakın ishal bile olmayın’

Tam 13 senedir takım lideri olarak çalıştığı bankadan kovulan bankacı İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Çalıştığı birimde görevlendirilen ikinci müdürünün çok sert, rencide edici, tehditkâr ve aşağılayıcı yönetim anlayışına maruz kaldıklarını belirten davacı, yaşanılan sıkıntıları bir üst yöneticisine iletmesi sonrasında müdürün kendisini kişisel olarak cephe alarak baskı ve yıldırma politikası uyguladığını iddia etti.

#2
Foto - Bankadan çalışana şok eden talimat! ‘Sakın ishal bile olmayın’

Mola sürelerine müdahale ettiğini, diğer çalışanlar idari izin kullanırken kendisine izin kullandırmadığını dile getirdi. Tüm takım liderlerinin bulunduğu toplantıda müdürün , kendisine hitaben "şerefsiz" ve "karaktersiz" gibi ifadeler kullandığını kaydetti.

#3
Foto - Bankadan çalışana şok eden talimat! ‘Sakın ishal bile olmayın’

Oturduğu yeri değiştirerek yakından gözlemleyip baskısını daha fazla hissettirebilmek için tam karşısına oturmasını sağladığını, yalnızlaştırma çabası içine girdiğini öne sürdü. Haklı şikâyetine olumlu çözüm beklediği sırada davalı banka tarafından işten çıkarıldığını anlatan davacı; bankanın sistematik ve kurumsal olarak uyguladığı baskı, yıldırma, mobbing (psikolojik taciz) ve ayrımcılık neticesinde önemli ve ciddi sağlık problemleri yaşadığını, depresyon ve hipertansiyon teşhisi ile tedavi gördüğünü ileri sürerek manevi tazminat, maddi tazminat ve ayrımcılık tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

#4
Foto - Bankadan çalışana şok eden talimat! ‘Sakın ishal bile olmayın’

Davalı banka avukatı, davacının iş sözleşmesinin iş yerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan nedenlerle tüm yasal hakları ödenerek feshedildiğini aktardı. Disiplin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda davacıya özel bir yıldırma ve mobbing uygulanmadığı sonucuna varıldığını savunarak davanın reddini istedi.

#5
Foto - Bankadan çalışana şok eden talimat! ‘Sakın ishal bile olmayın’

İş Mahkemesi, ilgili banka şube müdürünün çalışanlara gönderdiği elektronik postada molaların uzamaması, sık sık tuvalete gidilmemesi hatta ishal bile olunmaması yönünde rencide edici talimatlar verdiğine dikkat çekti. Mahkeme; davacının psikolojik tacize uğradığı iddiasıyla manevi tazminat talebini hüküm altına aldı.

#6
Foto - Bankadan çalışana şok eden talimat! ‘Sakın ishal bile olmayın’

Davacının sorun yaşadığı kişinin şubede müdür olması ile psikolojik taciz eylemlerinin başladığının belirtildiği kararda, "Davacının performansının düşük olduğuna dair davalı tarafından delil sunulmadığı gibi dinlenen tanıklarca da davacının performansının iyi olduğu ifade edilmiştir. Davacının iş sözleşmesinin feshine gerekçe yapılan iletişim sorununun ise müdür tarafından psikolojik taciz uygulanmasının sonucunda diğer takım liderlerinin davacı ile iletişimini kesmiş olmasından kaynaklandığı tanık beyanlarından anlaşılmıştır. Mola hususunda tuvalete bile iki kez üst üste gidildiğinde sorun olduğu, ishal olunmayacağına dair dahi e-posta atıldığı, davacıya mola hususunda uyarı mesajı atıldığı, aynı gün bu mesajdan birkaç saat sonra molaya çıkanları rencide edici sözler ile itham edici e-postaların atıldığı sabittir. Davacının yeri değiştirilerek göz hapsine alındığı, sadece davacının yeri değiştirilerek bu şekilde göz hapsine alınıp mola saatlerinin kontrol edildiğinin tanık beyanları ve e-postalardan anlaşılmıştır. Davacıya karşı rencide edici ve aşağılayıcı tavırda bulunulduğu, mola saatlerinin takip edildiği, davalı tanıklarınca da davacının yıllık izindeyken çalıştığının ve toplantıda söylenenlerin doğrulandığı, küçülme gerekçesi fesih nedeni olarak gösterilse de davacıdan başka aynı gerekçeyle işten çıkartılan olmadığı da sabittir. Tüm bu süreçten davacının sağlığının olumsuz olarak etkilendiğine dair doktor raporlarının sunulmuş olması birlikte değerlendirildiğinde davacının uzun süren rencide edilmesi, dışlanması, yalnızlaştırılması ve şikâyetlerine uzun süre geri dönüş yapılmayıp üzerine bir de iş sözleşmesi feshedilerek cezalandırılması şeklinde neticeye varan psikolojik taciz eylemleri ispat edilmiştir. Davacının manevi tazminata hak kazandığının kabul edildiği, maddi tazminat ve ayrımcılık tazminatı şartlarının ise oluşmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir" denildi.

#7
Foto - Bankadan çalışana şok eden talimat! ‘Sakın ishal bile olmayın’

Davalı banka kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), İş Mahkemesi'nin vakıa ve hukuki değerlendirmesinin yerinde olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

#8
Foto - Bankadan çalışana şok eden talimat! ‘Sakın ishal bile olmayın’

Davalı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Daire oy birliği ile kararı onadı.

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