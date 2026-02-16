  • İSTANBUL
Burkina Faso Bayraktar TB2 SİHA'nın son görüntüsünü paylaştı! 'Afrika ülkelerinin F-35'i'

Afrika ülkesi Burkina Faso hükümetine ait Bayraktar TB2 SİHA'lar saldırı hazırlığındaki El Kaide unsurlarına operasyon düzenledi.

#1
Burkina Faso'nun kuzeyinde yasadışı silahlı grupların Titao şehrine ve orada bulunan askeri kampa düzenlediği saldırı sonucunda en az 20 kişi öldürüldü. Bilgiye göre, saldırganlar kampı tahrip etti, mağazaları ve şehir pazarını yağmaladı ve ateşe verdi.

#2
Şu anda hükümet kuvvetleri yaklaşık 50 bin nüfuslu Titao'da asayişi yeniden sağladı ve şehirdeki durum kontrol altında. Bilgiye göre, geçen hafta sonu silahlı gruplar ülkenin kuzeyinde ve doğusunda birkaç yerleşim yerine daha saldırı düzenledi.

#3
Saldırının Burkina Faso yönetimi, El Kaide unsurlarına TB2 SİHA'larla operasyona başladı.

#4
Burkina Faso devlet kanalı RTB, JNIM'e karşı gerçekleştirilen Bayraktar TB2 SİHA atışlarının görüntülerini yayınladı.

#5
TB2 SİHA'lar terör unsurlarını keklik gibi avlarken X'te 'Bayraktarlar Afrika'nın F-35'leri' yorumları yapılmaya başlandı.

#6
İşte operasyondan görüntüler...

#7
#8
#9
#10
