Son rakamlar açıklandı! Dev projeden dev tasarruf

Çanakkale’nin Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine, Karadeniz ve Marmara Denizi’ni Dünyaya bağlaması bakımından önemli bir geçiş noktası olduğunu kaydeden Uraloğlu, “Çanakkale’de hayata geçirdiğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü ile kıtalar arası kesintisiz karayolu geçişi sağlanırken, Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri ile de Çanakkale-İzmir ve Çanakkale – Balıkesir Yolu’nda bölünmüş yol bütünlüğü sağlanmıştır. Assos ve Troya tünelleri ile, Kaz Dağları’nda yazın yoğun trafik, kışın mevsim şartları nedeniyle yaşanan sorunların önüne geçilmiştir. Yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselten proje ile güzergahtaki trafik güvenliği ve sürüş konforu artırılmıştır. 9,6 kilometrelik yol kesiminin 5,7 kilometresi tünellerle geçilerek, Kaz Dağları’nın doğasının korunması sağlanmıştır. Ayrıca, güzergâh üzerinde belirlenen noktalarda bin 575 metrelik motosiklet koruyucu otokorkuluk sistemi monte edilerek motosiklet trafiğinin güvenliği artırılmıştır” açıklamalarında bulundu.