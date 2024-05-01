2024-05-01 10:35:50 Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası
Tarım Kredi Kooperatif, Mayıs ayına özel indirim listesini güncelledi.
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Tarım Kredi Kooperatif, Mayıs ayına özel indirim listesini güncelledi.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte o liste...
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