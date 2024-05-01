  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HaberTürk ile yolları ayrılmıştı! Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Sevilay Yılman’ın yeni adresi belli oldu! Çok ama çok şaşıracaksınız

Kim Min-Jae’yi yerin dibine soktular! “Defol git”

Türkiye’den İHA ve SİHA bombası! İşin tam göbeğindeki isim, müjdeli haberi tüm ülkeye verdi

2024 Ankarası sele teslim! CHP başkente bunu reva gördü

Yoğurda iki kaşık atıp olacakları izleyin! Faydasını duyan mutfağa koşuyor

Murat Sancak bombaladı! İşte Türk futbolundaki FETÖ’cüler! Gözleriniz fal taşı gibi açılacak

Satış rekorları kıran Çinli markanın ARRIZO 8 PHEV modeli Uzun Mesafe Dayanıklılık Testiyle kendini kanıtladı! İnanamayacaksınız ama tam 1463 kilometre menzil sunuyor!

Mehmet Şimşek büyük müjdeyi az önce verdi! İşte bu, Türkiye’ye ilaç gibi gelir sayın bakanım

Bu yöntem işinize yarayacak! Çamaşır suyu lekelerinden kurtulmanın formülü

Tüm Türkiye, nefesini tutmuş, bu haberi bekliyordu! Detaylar ortaya çıktı! Erdoğan’dan flaş karar

Ekonomi
43
Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

2024-05-01 10:35:50
Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

Tarım Kredi Kooperatif, Mayıs ayına özel indirim listesini güncelledi.

1
#1
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte o liste...

#2
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#3
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#4
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#5
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#6
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#7
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#8
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#9
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#10
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#11
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#12
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#13
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#14
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#15
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#16
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#17
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#18
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#19
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#20
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#21
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#22
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#23
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#24
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#25
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#26
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#27
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#28
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#29
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#30
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#31
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#32
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#33
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#34
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#35
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#36
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#37
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#38
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#39
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#40
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#41
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

#42
Foto - Son liste geldi! Tarım'da Kredi'de ucuzluk kampanyası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

cengaver

tarım Kredi'ye bir senedir sızma zeytinyagi gelmiyor kısa sürede piyasaya verilirse iyi olur
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Bu bilgiler için 2 haftaya gerek var mıydı Merkez Bankası? Böyle mi savunulacak 20 saat çalışan lider!
Gündem

Bu bilgiler için 2 haftaya gerek var mıydı Merkez Bankası? Böyle mi savunulacak 20 saat çalışan lider!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Böyle mi olacak, böyle mi savunulacak 20 saat çalışan lider!" başlıklı yazısı.....
Ünlü otomotiv markası iflas etti! ABD'li araç üreticisi satışa çıkarıldı...
Ekonomi

Ünlü otomotiv markası iflas etti! ABD'li araç üreticisi satışa çıkarıldı...

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken bu kez ABD'li elektrikli kamyon üreticisi Lordstown Motors devi iflas etti.

Kuduz köpekler yine havladı!
Gündem

Kuduz köpekler yine havladı! "O kent imha edilmeli"

Terör oluşumu İsrail'in aşırılık yanlısı bakanı Bezalel Smotrich, Refah kentinin tamamen imha edilmesi gerektiğini savundu.
Delik paraların sırrı nedir? Osmanlı neden paraları deliyordu?
Kültür - Sanat

Delik paraların sırrı nedir? Osmanlı neden paraları deliyordu?

Osmanlı döneminde bazı paraların üzerinde deliklerin olduğunu fark etmişsinizdir. Peki bu deliklerin amacını biliyor muydunuz? Bakın Osmanlı..
Bayraktar TB3'ten bir başarı daha! Selçuk Bayraktar o anları paylaştı
Teknoloji

Bayraktar TB3'ten bir başarı daha! Selçuk Bayraktar o anları paylaştı

Bayraktar TB3 33. test uçuşunu başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, o anları sosyal medya hesabından paylaşt..
Çin Başkonsolosu Wei Xiaodong'dan dikkat çeken sözler! Türkiye'ye büyük destek
Ekonomi

Çin Başkonsolosu Wei Xiaodong'dan dikkat çeken sözler! Türkiye'ye büyük destek

Çin’in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong'un ev sahipliğinde “Çin’deki Fırsat Dünyası Toplantısı” Türk iş insanlarının katılımıyla bugün İst..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23