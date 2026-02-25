Son gelişmeyi duyanlar ağızlarını açık bırakacak: İsmail Yüksek sezon sonunda gidebilir!

İsmail Yüksek, Fenerbahçe kariyerinde ne zaman şans bulsa bunları çok iyi değerlendirdi. Bu sezonun da kilit oyuncularından biri... Ancak orta alana yapılan takviyeler ve 2026 yazı için ortaya atılan transfer iddiaları sonrasında takımdan ayrılması söz konusu...