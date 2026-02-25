  • İSTANBUL
Son gelişmeyi duyanlar ağızlarını açık bırakacak: İsmail Yüksek sezon sonunda gidebilir!
Son gelişmeyi duyanlar ağızlarını açık bırakacak: İsmail Yüksek sezon sonunda gidebilir!

Şu anda birçok Avrupa ekibi, İsmail Yüksek'i izliyor. 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılabileceği konuşuluyor...

İsmail Yüksek, Fenerbahçe kariyerinde ne zaman şans bulsa bunları çok iyi değerlendirdi. Bu sezonun da kilit oyuncularından biri... Ancak orta alana yapılan takviyeler ve 2026 yazı için ortaya atılan transfer iddiaları sonrasında takımdan ayrılması söz konusu...

27 yaşındaki futbolcu, önceki sezonlarda iyi performansına rağmen sık sık yedek bırakılmıştı. 1.83 boyundaki oyuncu, aynı şeyleri yaşamak istemiyor. Bu sebeple, Fenerbahçe Yönetimi'nin de ikna olması durumunda Avrupa'ya gitmeyi planladığı iddia edildi...

Milli oyuncu, Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini 28 Mart 2025 tarihinde yenilemişti. Mevcut kontratı 30 Haziran 2028'e kadar sürüyor. İsmail'in peşinde bazı İngiliz ve Alman ekiplerinin bulunduğu öğrenildi. Yaz döneminde onunla ilgili çok sıcak gelişmeler yaşanabilir.

