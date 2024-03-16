2024-03-16 13:05:11 Son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Altın rezervi gibi puan katmışlar…
UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 10'da bitirmeyi garantileyen Türkiye, 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak takım gönderecek. Türk takımları arasında bu sezon dahil olmak üzere son 5 sezonda en fazla katkı yapan takım da belli oldu. Sabah'a göre; İşte aralarında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dışında sürpriz takımların da yer aldığı o liste...