Son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Altın rezervi gibi puan katmışlar…

İki takımla yoluna devam eden Yunanistan'ın matematiksel olarak ilk 10'a girme şansı bulunmuyor. Çekya'nın Türkiye'yi geçme ihtimali bulunsa da bunun gerçekleşmesi için Fenerbahçe'nin puan almadan Avrupa'ya veda etmesi ve Viktoria Plzen'in beraberlik dahi almadan final oynaması gerekiyor. Sarı-Lacivertli ekibin alacağı puan ya da puanlar halinde ise Çekya'nın bu şansı da kalmayacak Bunların yanı sıra Türkiye'nin 8. sıradaki Belçika'yı yakalaması da matematiksel olarak mümkün değil. Bu gerekçelerle Türkiye'nin, an itibarıyla bulunduğu 9. sırada sezonu tamamlaması kuvvetle muhtemel görünüyor.