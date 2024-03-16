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Spor
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Son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Altın rezervi gibi puan katmışlar…

2024-03-16 13:05:11
Son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Altın rezervi gibi puan katmışlar…

UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 10'da bitirmeyi garantileyen Türkiye, 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak takım gönderecek. Türk takımları arasında bu sezon dahil olmak üzere son 5 sezonda en fazla katkı yapan takım da belli oldu. Sabah'a göre; İşte aralarında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dışında sürpriz takımların da yer aldığı o liste...

#1
Foto - Son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Altın rezervi gibi puan katmışlar…

Türkiye, 3 sezonluk aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme hakkı kazandı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilmesinin ardından Türkiye, bu haftayı puansız kapatsa da özellikle Glasgow Rangers'in elenmesiyle UEFA organizasyonlarında İskoç takımının kalmaması, Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonuna "Devler Ligi" kapısını ardına kadar açtı. Son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı yapan takımda belli oldu.

#2
Foto - Son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Altın rezervi gibi puan katmışlar…

Türkiye, Çekya ve Yunanistan, UEFA klasmanında ilk 8 haricinde çeyrek finallere takım gönderen 3 ülke konumunda bulunuyor. Klasmanda 11. basamaktaki Çekya'nın 35,8 puanı var. Yunanistan ise 29,525 puanla 17. sırada yer alıyor. Türkiye ve Çekya birer, Yunanistan ise 2 takımla yoluna devam ederken, 4 takım da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele ediyor. Türkiye'den Fenerbahçe, Çekya'dan Viktoria Plzen ve Yunanistan'dan Olympiakos ile PAOK, UEFA'nın 3 numaralı organizasyonunda yarı final için ter dökecek.

#3
Foto - Son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Altın rezervi gibi puan katmışlar…

İki takımla yoluna devam eden Yunanistan'ın matematiksel olarak ilk 10'a girme şansı bulunmuyor. Çekya'nın Türkiye'yi geçme ihtimali bulunsa da bunun gerçekleşmesi için Fenerbahçe'nin puan almadan Avrupa'ya veda etmesi ve Viktoria Plzen'in beraberlik dahi almadan final oynaması gerekiyor. Sarı-Lacivertli ekibin alacağı puan ya da puanlar halinde ise Çekya'nın bu şansı da kalmayacak Bunların yanı sıra Türkiye'nin 8. sıradaki Belçika'yı yakalaması da matematiksel olarak mümkün değil. Bu gerekçelerle Türkiye'nin, an itibarıyla bulunduğu 9. sırada sezonu tamamlaması kuvvetle muhtemel görünüyor.

#4
Foto - Son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Altın rezervi gibi puan katmışlar…

Son 5 sezonda Avrupa'da mücadele eden takımlar ve bu takımların ülke puanına katkısı şöyle: Alanyaspor - 0.5 Puan

#5
Foto - Son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Altın rezervi gibi puan katmışlar…

Yeni Malatyaspor - 2.5 Puan

#6
Foto - Son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Altın rezervi gibi puan katmışlar…

Konyaspor - 2.5 Puan

#7
Foto - Son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Altın rezervi gibi puan katmışlar…

Adana Demirspor - 3.5 Puan

#8
Foto - Son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Altın rezervi gibi puan katmışlar…

Trabzonspor - 13 Puan

#9
Foto - Son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Altın rezervi gibi puan katmışlar…

Beşiktaş - 16.5 Puan

#10
Foto - Son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Altın rezervi gibi puan katmışlar…

Sivasspor - 17.5 Puan

#11
Foto - Son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Altın rezervi gibi puan katmışlar…

Başakşehir - 34 Puan

#12
Foto - Son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Altın rezervi gibi puan katmışlar…

Galatasaray - 43 Puan

#13
Foto - Son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Altın rezervi gibi puan katmışlar…

Fenerbahçe - 46 Puan

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