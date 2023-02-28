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Yaşam
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Son 10 yılının en kötüsü! Bu manzara herkesi korkuttu

2023-02-28 10:11:15
Son 10 yılının en kötüsü! Bu manzara herkesi korkuttu

Tortum Gölü'nde su seviyesi 20 metreden fazla çekildi.

#1
Foto - Son 10 yılının en kötüsü! Bu manzara herkesi korkuttu

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, 1800’lü yıllarda heyelan sonucu oluşan Tortum Gölü'nde su seviyesi 20 metreden fazla çekilerek son 10 yılın en düşük seviyesini gördü.

#2
Foto - Son 10 yılının en kötüsü! Bu manzara herkesi korkuttu

Hızla alçalan sular, kıyı şeridi boyunca fark edilir hale geldi.

#3
Foto - Son 10 yılının en kötüsü! Bu manzara herkesi korkuttu

Her yıl döngü şeklinde Tortum Gölü'nü besleyen Tortum Çayı, kar sularının erimesiyle coşarak Tortum Gölü'nü besliyordu.

#4
Foto - Son 10 yılının en kötüsü! Bu manzara herkesi korkuttu

Bu sene karın az yağması nedeniyle gölün su oranında gözle görülür derecede azalma oldu.

#5
Foto - Son 10 yılının en kötüsü! Bu manzara herkesi korkuttu

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