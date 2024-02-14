Sömürgeci İngilizlerin başlattıkları ‘avcı’lık bedel ödetiyor: ‘Avcı’lığa merak saranlar iki kere düşünsün... Hastane kapıları sayısız ‘avcı’ ile dolu

KATLİAMDAN ZEVK ALAN AVCILAR VAR: Alma mazlumun âhını, çıkar aheste aheste.. Soğuk havalarda göl ve akarsular donuyor. Yiyecek bulamayan binlerce yaban hayvanı, açlıktan toplu ölüm tehlikesi yaşarken, durumu fırsat bilen bazı avcılar, çok sayıda av hayvanını vurarak adeta katliam yapmaktan zevk alıyor. Bir taraftan ilgililer hayvanların ölmemesi için dağa taşa tonlarca yem bırakırken, diğer taraftan av yasağına rağmen bazı kişilerin hayvanların zor durumundan yararlanarak, vurmaktan çekinmedikleri gözleniyor. Üstelik bunlar hayvanları aldatarak, daha kolay vurmak için çok sayıda plastik ördek maketi, teyp, hoparlör, ölü yaban kazları ve güvercin kullanıyor..