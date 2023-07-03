2023-07-03 13:30:58 Somalili mülteciler hayata böyle tutunuyor
Yemen’deki Somalili mülteciler çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.
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Yemen’deki Somalili mülteciler çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.
Yıllar önce Somali’deki savaş ortamından kaçarak Yemen’e sığınan Somalililer Hadramut Şehri yakınlarındaki Ajlaniye Mülteci Kampında, temiz su, tuvalet, barınma gibi insani ihtiyaçlarını karşılama imkanları olmadan yaşamaya çalışıyor.
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