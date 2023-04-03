2023-04-03 14:14:17 Somali’de ramazan ayı böyle geçiyor
Ramazan ayında yeteri yardımı alamayan Somali’de göçmenler yaşam mücadelesi veriyor.
Ramazan ayında yeteri yardımı alamayan Somali’de göçmenler yaşam mücadelesi veriyor.
Doğu Afrika ülkesi Somali’de, kuraklık ve bölgede terör örgütü Eş-Şebab'ın varlığı gibi sebeplerden evlerini terk eden Somaliler, ramazanda yeterli yardım yapılmaması nedeniyle bu ayı güçlükle geçiriyor.
Başkent Mogadişu’nun güney banliyösünde yer alan düzensiz kamplarda yaşayan göçmenler, kaldıkları derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.
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