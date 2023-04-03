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Dünya
15
Somali’de ramazan ayı böyle geçiyor

2023-04-03 14:14:17
Somali’de ramazan ayı böyle geçiyor

Ramazan ayında yeteri yardımı alamayan Somali’de göçmenler yaşam mücadelesi veriyor.

#1
Foto - Somali’de ramazan ayı böyle geçiyor

Doğu Afrika ülkesi Somali’de, kuraklık ve bölgede terör örgütü Eş-Şebab'ın varlığı gibi sebeplerden evlerini terk eden Somaliler, ramazanda yeterli yardım yapılmaması nedeniyle bu ayı güçlükle geçiriyor.

#2
Foto - Somali’de ramazan ayı böyle geçiyor

Başkent Mogadişu’nun güney banliyösünde yer alan düzensiz kamplarda yaşayan göçmenler, kaldıkları derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

#3
Foto - Somali’de ramazan ayı böyle geçiyor

#4
Foto - Somali’de ramazan ayı böyle geçiyor

#5
Foto - Somali’de ramazan ayı böyle geçiyor

#6
Foto - Somali’de ramazan ayı böyle geçiyor

#7
Foto - Somali’de ramazan ayı böyle geçiyor

#8
Foto - Somali’de ramazan ayı böyle geçiyor

#9
Foto - Somali’de ramazan ayı böyle geçiyor

#10
Foto - Somali’de ramazan ayı böyle geçiyor

#11
Foto - Somali’de ramazan ayı böyle geçiyor

#12
Foto - Somali’de ramazan ayı böyle geçiyor

#13
Foto - Somali’de ramazan ayı böyle geçiyor

#14
Foto - Somali’de ramazan ayı böyle geçiyor

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