SOM-B1T, SOM-AT ve SUNGUR teslim edildi! TSK envanterine çifte yerli füze dopingi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında, TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN'ın ortaklaşa geliştirdiği SOM-B1T ile SOM-AT füzelerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine resmen kazandırıldığı duyuruldu. Kale Jet Motorları tarafından üretilen tamamen yerli ve milli KTJ-3200 turbojet motorlarıyla donatılan SOM füzeleri, kritik sistemlerdeki dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırdı. Kızılötesi görüntüleyici başlığı ve otomatik hedef algılama kabiliyeti sayesinde 250 kilometrenin üzerindeki menzillerde nokta atışı imha gücüne sahip bu sistemler Türk ordusunun vuruş gücünü zirveye taşıdı.