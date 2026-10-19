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SOM-B1T, SOM-AT ve SUNGUR teslim edildi! TSK envanterine çifte yerli füze dopingi

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SOM-B1T, SOM-AT ve SUNGUR teslim edildi! TSK envanterine çifte yerli füze dopingi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında, TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN'ın ortaklaşa geliştirdiği SOM-B1T ile SOM-AT füzelerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine resmen kazandırıldığı duyuruldu. Kale Jet Motorları tarafından üretilen tamamen yerli ve milli KTJ-3200 turbojet motorlarıyla donatılan SOM füzeleri, kritik sistemlerdeki dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırdı. Kızılötesi görüntüleyici başlığı ve otomatik hedef algılama kabiliyeti sayesinde 250 kilometrenin üzerindeki menzillerde nokta atışı imha gücüne sahip bu sistemler Türk ordusunun vuruş gücünü zirveye taşıdı.

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Foto - SOM-B1T, SOM-AT ve SUNGUR teslim edildi! TSK envanterine çifte yerli füze dopingi

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerine ve bölgesel gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN'ın geliştirdiği SOM-B1T ve SOM-AT füzelerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından envantere alındığı bilgisi paylaşıldı.

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Foto - SOM-B1T, SOM-AT ve SUNGUR teslim edildi! TSK envanterine çifte yerli füze dopingi

Türkiye’nin ilk havadan atılan milli seyir füzesi SOM-B1T, 2018 yılından beri Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunuyor. Devam eden süreçlerde SOM füzesi ailesinde büyük oranda yerlileşmeye gidildi. 2022 yılında başlayan seri üretim motor teslimatlarıyla birlikte SOM füzelerinde Kale Jet Motorları tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen KTJ-3200 turbojet motoru kullanılıyor. Böylelikle Türkiye’nin ilk havadan atılan seyir füzesinin kritik sistemlerinde dışa bağımlılık ciddi oranda azaldı. Türkiye’nin ilk yerli ve milli turbojet füze motoru KTJ-3200, kontrol sistemi ve aksesuarlarıyla birlikte 50 kilogram ağırlığa, 330 milimetre çapa ve 630 milimetre uzunluğa sahip.

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Foto - SOM-B1T, SOM-AT ve SUNGUR teslim edildi! TSK envanterine çifte yerli füze dopingi

Jet A-1, JP-8 ve JP-10 yakıtlarıyla çalışan motor, 3,2 kN itki üretebiliyor. KTJ-3200, 6 bin metre irtifaya kadar 0,95 Mach hızda görev yapabiliyor. Motorun SOM seyir füzesi için geliştirilen KTJ-3200S ve ATMACA gemisavar füzesi için geliştirilen KTJ-3200A varyantları seri üretimde bulunuyor. SOM-A temel alınarak geliştirilen SOM-B1, kızılötesi görüntüleyici (IIR) arayıcı başlığıyla öne çıkıyor. Füze, terminal safhada hedefi görüntü üzerinden teşhis edebiliyor ve Otomatik Hedef Algılama (OHA) kabiliyetiyle hassas angajman gerçekleştirebiliyor.

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