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Çin'de Bavi Tayfunu paniği! 1,72 milyon kişi tahliye edildi

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AA Giriş Tarihi:

Çin'de Bavi Tayfunu paniği! 1,72 milyon kişi tahliye edildi

Asya-Pasifik bölgesini etkisi altına alan Bavi Tayfunu nedeniyle Çin'in doğusunda 1,72 milyon kişi tahliye edildi.

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Foto - Çin'de Bavi Tayfunu paniği! 1,72 milyon kişi tahliye edildi

Xinhua ajansının haberine göre, Cıciang Meteoroloji Gözlemevinden yapılan açıklamada, Bavi Tayfunu'nun eyalete bağlı Yuhuan kentinin kıyılarını vurduğu duyuruldu.

#2
Foto - Çin'de Bavi Tayfunu paniği! 1,72 milyon kişi tahliye edildi

Açıklamada, tayfunun kuzeybatı yönünde ilerleyerek etkisini kademeli olarak kaybetmesinin beklendiği belirtildi. Cıciang eyalet yönetimi, tayfuna karşı acil durum müdahale seviyesinin en yüksek düzeye çıkarıldığını ve yaklaşık 1,72 milyon kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

#3
Foto - Çin'de Bavi Tayfunu paniği! 1,72 milyon kişi tahliye edildi

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, ülkenin doğu kesimlerinde üç gün boyunca şiddetli yağışların etkili olacağı duyuruldu.

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Foto - Çin'de Bavi Tayfunu paniği! 1,72 milyon kişi tahliye edildi

Cıciang, Şanghay, Jiangşi ve Çin'in kuzeyindeki bazı bölgelerde yer yer sağanak görüleceği aktarılan açıklamada, dağlık bölgelerde sel ve heyelan, kentlerde ise su baskını riskine karşı uyarıda bulunuldu.

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