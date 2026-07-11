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Andreas Mihm'den Türkiye itirafı: Biz İHA'larımızın silahlı olup olmamasını tartışırken onlar boyun eğmedi

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Andreas Mihm'den Türkiye itirafı: Biz İHA'larımızın silahlı olup olmamasını tartışırken onlar boyun eğmedi

Almanya merkezli FAZ'da Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı aktaran Andreas Mihm önemli değerlendirmelerde bulundu.

#1
Foto - Andreas Mihm'den Türkiye itirafı: Biz İHA'larımızın silahlı olup olmamasını tartışırken onlar boyun eğmedi

Alman gazeteci Andreas Mihm, Türkiye'nin savunma sanayiinde son yıllarda elde ettiği başarıların temelinde, geçmişte uygulanan silah ambargolarının yattığını söyledi.

#2
Foto - Andreas Mihm'den Türkiye itirafı: Biz İHA'larımızın silahlı olup olmamasını tartışırken onlar boyun eğmedi

Mihm, Almanya'nın uzun süre silahlı insansız hava araçlarını tartıştığı dönemde, Türk yapımı Bayraktar İHA'larının Libya, Karabağ ve Ukrayna'daki savaş sahalarında aktif olarak görev yaptığını belirterek, "Almanya, İHA'larının silahlı olup olmamasını tartışırken, Türk Bayraktar İHA'ları Libya, Ermenistan ve Ukrayna savaş alanlarında uçuyordu" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Andreas Mihm'den Türkiye itirafı: Biz İHA'larımızın silahlı olup olmamasını tartışırken onlar boyun eğmedi

Türkiye'nin savunma sanayiindeki dönüşümünün yaklaşık yarım asır önce başladığını kaydeden Mihm, "Türk savunma sanayiinin başarıları, 50 yıl önce Batılı devletlerin Türkiye'yi silah ambargolarıyla istedikleri siyasi yola çekmeye çalışmasıyla başladı" değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Andreas Mihm'den Türkiye itirafı: Biz İHA'larımızın silahlı olup olmamasını tartışırken onlar boyun eğmedi

Ankara'nın ambargolar karşısında geri adım atmayı tercih etmediğini vurgulayan Mihm, "Ankara için boyun eğmek ya da taviz vermek söz konusu olamayacağı için, tek yol savunma sanayiinde bağımsızlıktı" dedi ve sözlerini şöyle noktaladı:

#5
Foto - Andreas Mihm'den Türkiye itirafı: Biz İHA'larımızın silahlı olup olmamasını tartışırken onlar boyun eğmedi

Yüzde 100 bağımsızlık hedefi birkaç sene daha sürecektir, ancak Türk mühendisleri hızlı öğrendiklerini kanıtladılar.

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