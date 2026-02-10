Ünlü sunucu Melis İşiten’den ahlaksız itiraf: Aynı anda 10 kişiyle...

Ekranlarda "sanatçı" ve "sunucu" maskesiyle boy gösteren figürlerin, toplumun temel taşı olan aile yapısını hedef alan saldırıları hız kesmiyor. Katıldığı bir programda özel hayatındaki kokuşmuşluğu hiçbir haya belirtisi göstermeden anlatan Melis İşiten, aynı anda 10 farklı kişiyle flört ettiğini itiraf ederek "pes" dedirtti. Müslüman Türk aile yapısına ve iffet anlayışına savaş açan bu zihniyetin temsilcisi olan İşiten, bekar olmayı her türlü gayriahlaki ilişki için bir kılıf olarak kullanmaya kalkıştı.