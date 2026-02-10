  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD’den İran’a 4 şart: Bunlar kabul edilmezse bir dakika durmayacaklar, vuracaklar Bu karar hem Kolo Muani'ye hem Fenerbahçe'ye yaramadı! Yok artık... Apar topar gözaltına alınmışlardı! Namussuz doktorların görüntüleri çıktı Eldivenleri dolaptan çıkarın: İstanbul'a ne zaman kar yağacağı belli oldu! Ölü sanılan gezegen canlandı! Venüs’ün kalbi hala atıyor: Yerin altında devasa yeraltı lav tünelleri bulundu Fenerbahçeliler şokta: Saran: Tekmeye kafa atan takım kurduk Bu sefer durum ciddi: Hakan Çalhanoğlu ile Galatasaray sezon sonunda buluşuyor Ünlü sunucu Melis İşiten’den ahlaksız itiraf: Aynı anda 10 kişiyle... Zirveye yerleşti! İstanbul'un en hızlı büyüyen ilçesi şaşırttı
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Ünlü sunucu Melis İşiten’den ahlaksız itiraf: Aynı anda 10 kişiyle...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ünlü sunucu Melis İşiten’den ahlaksız itiraf: Aynı anda 10 kişiyle...

Ekranlarda "sanatçı" ve "sunucu" maskesiyle boy gösteren figürlerin, toplumun temel taşı olan aile yapısını hedef alan saldırıları hız kesmiyor. Katıldığı bir programda özel hayatındaki kokuşmuşluğu hiçbir haya belirtisi göstermeden anlatan Melis İşiten, aynı anda 10 farklı kişiyle flört ettiğini itiraf ederek "pes" dedirtti. Müslüman Türk aile yapısına ve iffet anlayışına savaş açan bu zihniyetin temsilcisi olan İşiten, bekar olmayı her türlü gayriahlaki ilişki için bir kılıf olarak kullanmaya kalkıştı.

1
#1
Foto - Ünlü sunucu Melis İşiten’den ahlaksız itiraf: Aynı anda 10 kişiyle...

İşiten, sanki marifetmiş gibi "Aynı anda 10 kişiyle flört ediyorum" diyerek sadakat ve mahremiyet kavramlarını hiçe saydı. Genç dimağlara "serbestlik" adı altında sunulan bu yaşam tarzı, toplumun manevi dinamiklerini dinamitlemeye yönelik bir operasyon olarak yorumlandı.

#2
Foto - Ünlü sunucu Melis İşiten’den ahlaksız itiraf: Aynı anda 10 kişiyle...

İçinde bulunduğu bataklığı savunurken kullandığı benzetme ise skandalın boyutunu gözler önüne serdi. "Araba galerisindeymişim gibi düşünün, bakıyorum ve inceliyorum" diyen İşiten, insani ilişkileri bir ticaret ve meta düzeyine indirgeyerek kendi değerlerini de ayaklar altına aldı. Bekar insanların istediği kadar kişiyle "görüşme hakkı" olduğunu savunan sözde sunucunun bu çıkışı, sosyal medyada büyük infiale yol açtı. Muhafazakar camia, "Bu tür isimlerin ekranlarda yer bulması, geleceğimiz olan gençlerin ahlakını bozmaya yönelik en büyük tehdittir" diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

#3
Foto - Ünlü sunucu Melis İşiten’den ahlaksız itiraf: Aynı anda 10 kişiyle...

Programın sunucusu ve izleyicilerin bu mide bulandıran itirafları gülerek karşılaması, "Modernleşme" adı altında toplumun nasıl bir uçuruma sürüklendiğini bir kez daha kanıtladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü otelin sahibinin mal varlığına el konuldu
Gündem

Ünlü otelin sahibinin mal varlığına el konuldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı el koyma kararına gerekçe olarak malvarlığı..
Maraş’taki Yahudiler MİT’in takibinde! İsrailli Ekip bir hafta boyunca adım adım izlendi
Gündem

Maraş’taki Yahudiler MİT’in takibinde! İsrailli Ekip bir hafta boyunca adım adım izlendi

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve "Asrın Felâketi" olarak adlandırılan büyük depremlerin ardından uluslararası yardım çağrısına yanıt verere..
Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!
Gündem

Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!

Eski AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir açıklama yaptı. Ömrü Türkiye düşmanlığıyla ge..
Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi
Gündem

Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki skandal olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi. ..
CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!
Gündem

CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!

Deniz Akbıyık isimli CHP’li avukat, Özgür Özel’in CHP’den istifa ettiği için Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a arsızca küfürlerini,..
Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor
Gündem

Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor

Rusya ve Polonya'da satanizm propagandası yapıp gençleri zehirledikleri gerekçesiyle yasaklanarak kovulan sözde müzik gruplar "Slaughter Top..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23