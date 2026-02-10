Türk Turizmi artık Şampiyonlar Liginde: 65 milyar dolarlık gelirle zirveye doğru gidiyoruz

2025 yılında turizm gelirinin 65 milyar 231 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını dile getiren Ersoy konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu rakam, 2017 yılına kıyasla 9’luk bir artış anlamına gelmektedir. Yine 2025’te toplam ziyaretçi sayımız 63 milyon 941 bin kişi olarak kaydedilmiş; turizm gelirinde olduğu gibi ziyaretçi sayısında da yeni bir rekora erişilmiştir. Kişi başı gecelik yabancı turist ortalama harcaması ise 2025 yılında 114 dolar seviyesine yükselmiştir. Bu artış, nitelikli turizm ve yüksek katma değerli yatırım stratejimizin sonuçlarını göstermesi açısından çok önemlidir. Bütün bu veriler, turizm vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerin sahadaki güçlü karşılığını ortaya koymakta; Türkiye’nin yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte bir turizm ve yatırım ülkesi hâline geldiğini açıkça göstermektedir.” Türkiye’nin artık küresel turizm politikalarında söz sahibi bir aktör hâline geldiğini vurgulayan Ersoy, 2026 yılı için 68 milyar dolarlık turizm geliri hedefi doğrultusunda çalışmalara başlandığını söyledi. Güçlü tanıtım ve iletişim stratejisinin turizmin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna işaret eden Ersoy, 2019’da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla yaklaşık 200 ülkede reklam, tanıtım, pazarlama çalışmaları yürütüldüğünü söyleyerek, “Daha önce de ifade ettiğim gibi bu turizm dünyasındaki en yoğun ve etkili tanıtım hareketi olmuştur.” dedi. CNN, BBC, Al Jazeera ve Bloomberg gibi küresel kanallarda reklam filmlerinin yer aldığını belirten Ersoy, 39 ülkenin ulusal televizyonlarında da tanıtımlar yapıldığını aktardı. GoTürkiye platformunun 10 dilde yayın yapan küresel bir tanıtım mecrasına dönüştüğünü, sosyal medyada ise Türkiye’nin YouTube ve TikTok’ta dünya birincisi, Instagram’da ikinci sırada yer aldığını ifade etti. Ersoy, “Sahip olduğumuz tüm sosyal medya hesaplarımızda toplam takipçi sayımız 21,9 milyona ulaşmıştır.” açıklamasında bulundu. Tanıtımda “mini dizi” stratejisini hayata geçirdiklerini anlatan Ersoy, yeni projelerin de yolda olduğunu dile getirdi. Gastronomi ve sürdürülebilirlik vurgusu Tanıtım çalışmalarında gastronominin öncelikli alanlardan biri olduğunu kaydeden Ersoy, Michelin Rehberinin Türkiye yolculuğunun İstanbul ile başladığını, ardından İzmir, Bodrum, Muğla ve Kapadokya ile genişlediğini söyledi. 2026 seçkisiyle Türkiye genelinde rehbere giren restoran sayısının 171’e, yıldızlı restoran sayısının ise 17’ye ulaştığını açıkladı. Sürdürülebilirlik alanında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile yürütülen iş birliği kapsamında yaklaşık 18 bin konaklama tesisinin sertifikalandırıldığını belirten Ersoy, Türkiye’nin bu alanda dünyada öncü ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.